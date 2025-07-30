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- Украина
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Женщин с медицинским образованием автоматически ставят на учет: правительство обновило правила
В Украине женщин с медицинским или фармацевтическим образованием теперь ставят на военный учет автоматически. Также изменены правила в отношении мужчин после 25 лет.
В Украине автоматически ставят на военный учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием без необходимости личного присутствия. Соответствующие изменения в порядке учета утверждены постановлением правительства.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Согласно обновлению, автоматическое внесение в учет происходит через учебные заведения и территориальные центры комплектования, без вызова женщины в ТЦК. Также уточнен алгоритм действий этих учреждений и механизм внесения информации в реестр "Оберег".
Среди других изменений:
Уточнены правила ведения учета в исполнительных органах местного самоуправления.
Актуализирован перечень отчетных документов и приведены унифицированные графы военного учета.
Лица, достигшие 25-летнего возраста, не проходили военной службы или базовой подготовки, будут получать звание "солдат (матрос) запаса" автоматически - без вызова в ТЦК.
Обновленный порядок касается призывников, военнообязанных и резервистов, а также мобилизации в особый период.
Напомним, граждане Украины мужского пола, которым в этом году исполняетесь 17 лет, должны до 31 июля стать на военный учет призывников. Это не приравнивается к призыву на военную службу.