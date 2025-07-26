Женщин с животными выгоняют из деревни на Виннице — комментарий полиции вызвал возмущение в Сети

В деревне Добрянка, что на Могилев-Подольщине, местные жители выгоняют двух женщин-волонтерок с животными / © Credits

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В селе Добрянка Могилев-Подольской Винницкой области местные жители выгоняют двух женщин из-под Покровска. Причина — 11 собак и 34 кошек, которых решили спасти из-под российских обстрелов. Полиция отреагировала на конфликт и сообщила, что акты о выселении эвакуированных людей правоохранители не выносили.

Могилев-Подольский районный отдел полиции написал об этом в соцсетях.

«Вечером 25 июля в полицию поступило сообщение о конфликте между жителями села Добрянка и заявительницей по поводу содержания собак. Полицейские, которые реагировали на сообщения, прибыли на место происшествия и отобрали объяснения по поводу ситуации от обеих сторон инцидента. Пока проводится дальнейшая проверка», — говорится в сообщении правоохранителей.

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Однако такое объяснение возмутило волонтеров, зоозащитников, которые в комментариях под корреспонденцией полицейских заявили, что «это официальное заявление не соответствует действительности».

В частности, волонтер и общественный деятель Лала Тарапакина заявила, что женщины с животными под давлением были вынуждены написать «объяснения», в котором пообещали уехать в течение нескольких дней.

«Женщины умоляли хотя бы неделю. Полицейские ответили, что двух дней достаточно. Написали три. Сфотографировать не дали», — отметила Лала Тарапакина.

К волонтеру присоединились и другие пользователи:

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«Не Добрянка, а табличку следует изменить Село Нелюдей!!! Что это за наглость. Владелица дома разрешает, а односельчане против. Почему полиция не на стороне тех, кто уже пострадал от войны, а на стороне невежд и нелюдей???»

«Отобрали объяснение» о чем? О правах ВПЛ, эвакуированных из зоны боевых действий? Вы там на полном серьезе это пишите?»

«Люди спасли животных, не бросили!!!! А увезли с собой! Пожилые люди — потеряли все, с животными эвакуированы с горячей точки! В стране война, нам предвещают со всех сторон — каждая жизнь бесценна, и что у нас есть???»

Дальнейших комментариев от правоохранителей Могилев-Подольского районного отдела полиции пока не было.

Тем временем люди в комментариях обращаются в Национальную полицию Украины, а также Офис генерального прокурора с просьбами содействовать выяснению конфликта.

Что известно о конфликте в селе Добрянка

Ранее уже говорилось о том, что хозяйка дома в селе Добрянка, где должны были поселиться женщины с животными, не возражала против этого, поскольку знала, что собаки и кошки стерильные и привитые.

Как рассказала волонтер, помогавшая с переездом, дорога заняла около суток, все измучились… Но доехали. Однако у дома женщин уже ждали односельчане, которые запрещали выгружать собак, чтобы хотя бы напоить их.

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«Запрещали вселяться… Основная претензия — в деревне не нужны ваши 11 собак», — рассказала волонтер Лала Тарапакина.

По ее словам, полиция, вызванная на место происшествия, так же, как и местный голова, поддержала позицию селян.

Напомним, Сеть облетела новость о кошке из Одессы, которая настолько привыкла к воздушным тревогам, что изучила путь к укрытию и каждый раз убегает туда самостоятельно. Ее поведение тронуло пользователей.

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