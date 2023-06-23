"Женщина, а хочет резать! Грустно. Я бы такой знать не хотел": во Львовском медуниверситете отреагировали на скандал во время распределения выпускников

Ректора и членов комиссии обвинили в сексистских шутках и насмешках над фамилиями девушек.

Во Львовском национальном медицинском университете имени Даниила Галицкого, где возник скандал во время разделения выпускников на интернатуру, заявили, что шутки, которыми обменивались между собой члены комиссии, "наверняка были неуместными".

Об этом говорится в ответе на запрос ТСН.ua.

В официальном заявлении вуза пишут, что процесс распределения на интернатуру является для выпускников очень важным, ведь речь идет об их будущем: работе, карьере, реализации.

"Поэтому отстраниться от эмоций всем участникам процесса, который длился почти шесть часов, трудно. Шутки, которыми обменивались между собой члены комиссии, наверняка были неуместными, администрация университета это признает. Однако ни один из присутствующих не имел целью оскорбить кого-либо из студентов", – объясняют в университете.

В заявлении члены комиссии и ректор университета Борис Зименковский просят простить за те реплики, которые "не должны были звучать во время процедуры распределения".

Напомним, что студенты обвинили 83-летнего ректора в сексистских шутках и насмешках над фамилиями девушек. Поведение руководителя вуза вызвало негодование у студентов и медиков. Они распространили в Facebook фрагменты видеозаписи по распределению.

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На одном из видео мужчина, которого студенты называют ректором вуза, высмеивает фамилию студентки.

"Волкодав. Ох и фамилия. С такой фамилией – и к детям…" – говорится на записи.

"Да она замуж выйдет!" – отвечает другой член комиссии. На что мужчина отвечает: "Да я шучу!".

Другое видео касается студентки, подтверждающей свое желание стать хирургом.

"Женщина, а хочет резать! Грустно. Я бы такой знать не хотел", – говорит якобы руководитель вуза.

"А если бы рыбу фаршировала?" – отвечает кто-то из комиссии. Ректор продолжает: "А если меня зарежет ночью?"

На вопрос другого студента о том, что делать со специализацией, мужчина говорит: "Повеситься!"

Во Львовском медуниверситете разразился скандал во время распределения выпускников

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