Женщина душила ремнем, а мужчина бил кулаками: в Каневе подозрительная пара едва не убила таксиста

Пассажиры сели в машину на автовокзале, а затем начали резко менять планы.
Мужчина и женщина пытались убить водителя такси, однако не довели преступление до конца. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Об этом сообщает полиция Черкасской области.
В полицию города Канев обратился местный житель, который сообщил о нападении на него. Таксист рассказал, что на автовокзале к нему в авто сели пассажиры и попросили подвезти в село Степанцы. Затем они останавливались у магазина, чтобы купить бутылку водки и сигарет. Уже за городом, по просьбе пассажиров, они изменили направление, чтобы заехать справить нужду.
На обочине дороги девушка, которая сидела позади водителя, накинула на его шею ремень от сумки и начала душить, а мужчина наносил удары кулаком в лицо и бутылкой по голове потерпевшего. Водитель отбивался и открыв дверь, попытался выбраться из салона. В этот момент подъехал другое транспортное средство, остановилось и из автомобиля вышел мужчина. Заметив постороннего, нападавшие скрылись в лесной полосе, а таксист с очевидцем сразу вызвали полицию.
Оперативники сразу вышли на след злоумышленников. Ими оказались 25-летняя жительница села Бобрица и 31-летний житель села Майдановка.
Правонарушителей задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Напомним, в Киеве таксист Bolt забрызгал пассажирку с 6-летним ребенком газовым баллончиком после того, как она отказалась с ним ехать. Клиентка такси с ребенком не предупредила водителя о необходимости в салоне автокресла. Это, по словам женщины, разозлило таксиста, сначала он начал грубо ругаться, а затем применил баллончик.