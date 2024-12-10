Женщина хотела получить "тысячу Зеленского", а потеряла около 100 тыс. грн: детали схемы

Жительница Черновицкой области потеряла 100 тысяч гривен, перейдя по неизвестной ссылке.

Жительница Черновицкой области потеряла почти 100 тысяч гривен, став жертвой мошенников, обещавших ей предоставить "тысячу Зеленского".

О деталях мошеннической схемы и как не попасть на крючок, сообщили в Нацполиции.

Женщина рассказала правоохранителям, что в мессенджере увидела объявление о возможности якобы получения выплаты по программе "Зимняя Е-поддержка".

Перейдя по ссылке, женщина прошла регистрацию, указавшую конфиденциальную информацию. После этого с ее карты исчезли все деньги – 98 960 гривен.

Следователи полиции внесли сведения об указанном факте незаконного завладения средствами буковинки в Единый реестр досудебных расследований по ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

В полиции напомнили, что аферисты создают фишинговые ссылки, чтобы получить банковские реквизиты и конфиденциальную информацию пользователя. Как только человек вводит эти данные на фейковом сайте, из его электронного кошелька исчезают средства, которые мошенники без труда присваивают.

Как не стать жертвой мошенников

Не переходите по подозрительным ссылкам и ни в коем случае не вводите на неизвестных сайтах такие данные, как:

имя пользователя и пароли;

номера банковских счетов;

PIN-коды (личные идентификационные номера);

дату вашего рождения;

CVV-коды.

Информацию о получении дополнительных денежных выплат можно найти только на официальных страницах. Заметим, что "Зимнюю Е-поддержку" можно оформить только в банках или приложении "Дія" или с помощью Укрпочты.

Ранее в Минэкономики рассказали, будет ли раскрыта банковская тайна в случае получения "тысячи Зеленского".

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