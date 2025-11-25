ТСН в социальных сетях

Украина
138
1 мин

Женщина хотела взорвать поликлинику из-за ключей от туалета: как все закончилось

Женщина, разъяренная из-за запрета воспользоваться уборной, позвонила на "102" и заявила о гранате.

Вера Хмельницкая
Женщина поссорилась с медиками из-за ключей от туалета

Женщина поссорилась с медиками из-за ключей от туалета

В Николаеве вынесли приговор по делу о «телефонном терроризме»: главный менеджер одной из агрофирм «заминировала» городскую поликлинику из-за ссоры с персоналом заведения.

Об этом говорится в приговоре Корабельного райсуда г. Николаева.

Как установило следствие, 26 августа 2025 года, около 10:41, женщина, находясь в коридоре поликлиники, позвонила на спецлинию «102» и заявила о намерении совершить взрыв с помощью гранаты.

Ссора из-за «ключей от туалета»

В суде обвиняемая полностью признала свою вину и объяснила мотивы своего поступка. Как выяснилось, она прибыла в больницу для перевязки, но у нее возник конфликт с медицинскими работниками из-за ключей от туалета.

«Будучи в эмоционально возбужденном состоянии, она с собственного мобильного телефона осуществила вызов и сообщила о „гранате“. Женщина выразила искреннее раскаяние и заявила, что понимает тяжесть последствий своих действий», — говорится в материалах суда.

Вследствие заведомо ложного сообщения была нарушена нормальная работа учреждения здравоохранения. Уголовное правонарушение квалифицировано по ч. 2 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва на критически важном объекте), что считается тяжким преступлением.

Приговор суда

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 259 УК Украины. Однако, на основании ст. 75 УК Украины ее освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

