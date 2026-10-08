Женщина исчезла почти два года назад, а затем ее тело нашли на огороде: детали дела

Убийство женщины в Харьковской области

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В одном из сел Чугуевского района Харьковщины произошла трагедия. 43-летняя женщина исчезла после визита к знакомому. Подробности ее гибели стали известны только сейчас.



Об этом сообщила полиция Харьковской области.

Убийство на Харьковщине: конфликт из-за военного билета

По данным следствия, в 2024 году 43-летняя женщина пришла в гости к 50-летнему местному жителю, которого знала лично.

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Во время пребывания в доме мужчина обнаружил, что из кармана его куртки, оставленной на кухне, исчез военный билет. В похищении документа он заподозрил гостя. Между ними возникла ссора.

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«Во время ссоры мужчина напал на женщину и задушил ее», — сообщили правоохранители.

После этого мужчина пытался скрыть следы преступления. По данным полиции, он сжег личные вещи женщины, а тело зарыл на территории собственного домовладения.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, женщина умерла в результате механической асфиксии из-за перекрытия доступа воздуха.

Полиция почти два года расследовала исчезновение женщины

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий работники отдела полиции №2 Чугуевского районного управления полиции установили причастность 50-летнего мужчины к убийству и обнаружили место, где было закопано тело женщины.

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8 октября 2026 следователи за процессуального руководства Змиевского отдела Чугуевской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении в умышленном убийстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.

По данным правоохранителей, санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Подозреваемому избрали меру пресечения — содержание под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее ТСН.ua сообщал, что в Харькове конфликт между военнослужащими двух подразделений закончился стрельбой и гибелью 33-летнего военного.

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