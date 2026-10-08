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Женщина исчезла почти два года назад, а затем ее тело нашли на огороде: детали дела
Жительница Харьковщины почти два года считалась без вести пропавшей. Теперь полиция раскрыла ужасающие обстоятельства ее гибели.
В одном из сел Чугуевского района Харьковщины произошла трагедия. 43-летняя женщина исчезла после визита к знакомому. Подробности ее гибели стали известны только сейчас.
Об этом сообщила полиция Харьковской области.
Убийство на Харьковщине: конфликт из-за военного билета
По данным следствия, в 2024 году 43-летняя женщина пришла в гости к 50-летнему местному жителю, которого знала лично.
Во время пребывания в доме мужчина обнаружил, что из кармана его куртки, оставленной на кухне, исчез военный билет. В похищении документа он заподозрил гостя. Между ними возникла ссора.
«Во время ссоры мужчина напал на женщину и задушил ее», — сообщили правоохранители.
После этого мужчина пытался скрыть следы преступления. По данным полиции, он сжег личные вещи женщины, а тело зарыл на территории собственного домовладения.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, женщина умерла в результате механической асфиксии из-за перекрытия доступа воздуха.
Полиция почти два года расследовала исчезновение женщины
В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий работники отдела полиции №2 Чугуевского районного управления полиции установили причастность 50-летнего мужчины к убийству и обнаружили место, где было закопано тело женщины.
8 октября 2026 следователи за процессуального руководства Змиевского отдела Чугуевской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении в умышленном убийстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.
По данным правоохранителей, санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Подозреваемому избрали меру пресечения — содержание под стражей.
Досудебное расследование продолжается.
Ранее ТСН.ua сообщал, что в Харькове конфликт между военнослужащими двух подразделений закончился стрельбой и гибелью 33-летнего военного.