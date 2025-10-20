Женщина использовала корректор, чтобы не пустить сына в армию: что она учудила

Корректор / © Pixabay

Жительница Ровенской области решила помочь сыну избежать мобилизации. Для этого она с помощью программы Photoshop и корректора изменила группу инвалидности в своих документах и передала поддельные справки сыну для представления в ТЦК и СП.

Об этом стало известно из приговора Костопольского районного суда.

Следствие установило, что предпринимательница из села Зносичи Сарненского района Ривненщины пыталась помочь своему сыну избежать мобилизации. Для этого женщина подделала документы, изменив собственную группу инвалидности с третьей на вторую, что давало ее сыну право на отсрочку от призыва.

Согласно материалам суда, в 2024 году женщина отсканировала свое пенсионное удостоверение, где была указана III группа инвалидности, и с помощью программы Photoshop отредактировала изображение, заменив запись на «II группа». После этого она распечатала фальшивый документ.

Кроме того, предпринимательница подделала и справку медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) — сделав копию, исправила слово «третья» на «вторая» с помощью корректора. Оба фальсифицированных документа женщина передала сыну, который подал их в ТЦК, пытаясь подтвердить, что у его матери есть II группа инвалидности.

Однако, по официальным данным Ровенской областной МСЭК, женщине на самом деле установлена только III группа инвалидности.

Суд признал женщину виновной в подделке и использовании поддельных документов. При рассмотрении дела обвиняемая полностью признала вину, раскаялась и сотрудничала со следствием, что суд учел как смягчающие обстоятельства. У нее также не было ранее судимостей, она не состоит на учете у психиатра или нарколога.

Согласно приговору, женщине назначен штраф в размере 8500 грн. Суд также отменил арест на изъятое имущество — в частности, сканер Canon, который использовался для изготовления копий документов.

К слову, в Днепре мужчину приговорили к двум годам испытательного срока за заключение фиктивного брака с женщиной со II группой инвалидности. Он признал, что женился исключительно с целью избежать мобилизации и оформить отсрочку, поскольку реальных отношений между ними не было.