Женщина из Киева придумала, как заработать 2 миллиона долларов

В Киеве частная предпринимательница, владелица маникюрного салона, используя свои связи в «бьюти-индустрии», выманила у знакомых и друзей колоссальные суммы — только задокументированные убытки достигают более 50 миллионов гривен (почти 2 млн долларов по состоянию на 2021 год). Женщина обещала сверхприбыли от перепродажи косметологического оборудования, а взамен построила классическую финансовую пирамиду.

Об этом говорится в приговоре Голосеевского районного суда г. Киева.

Как работала схема

Обвиняемая была известна в кругах столичных рестораторов и владельцев салонов. Имея собственный маникюрный кабинет, она убеждала знакомых, что имеет эксклюзивные скидки на закупку дорогого медицинского и косметологического оборудования (лазеров, аппаратов для эпиляции и т.д.).

Схема была простой:

Привлечение средств: женщина просила «инвестиции» для закупки партии оборудования. Обещание прибыли: Разницу между оптовой ценой со скидкой и розничной перепродажей она обещала делить пополам. Иллюзия работы: Первые несколько месяцев она действительно возвращала небольшие суммы под видом «процентов», чтобы усыпить бдительность и выманить еще большие суммы.

Пострадавшие и космические цифры

Среди пострадавших — близкие подруги, знакомые офицеры и бизнесмены. Суммы впечатляют:

Одна из потерпевших передала Анне 621 800 долларов США (более 16 млн грн на момент совершения). Женщина доверилась «подруге», поскольку та ранее вовремя возвращала мелкие долги.

Другой потерпевший передал 500 000 долларов США прямо в салоне своего Mercedes возле ТЦ «Мегамаркет».

Масштаб: Всего суд установил 8 эпизодов мошенничества. Женщина брала суммы от $17 000 до полумиллиона евро за один раз.

Как разоблачили аферу

Финал наступил в ноябре 2021 г. Когда выплаты прекратились, женщина собрала около 20 пострадавших в своем салоне на Голосеевском проспекте и цинично заявила: «Это все пирамида, денег нет, они разошлись между вами в виде процентов».

Проверка показала, что никаких скидок у официальных поставщиков оборудования (например, «Космотрейд») у нее не было, а договоры, которые она демонстрировала, были фиктивными.

Суд и неожиданная «мобилизация»

В суде женщина пыталась убедить, что это были «гражданско-правовые отношения», а бизнес просто прогорел. Более того, в конце процесса она мобилизовалась в ряды Нацгвардии, пытаясь получить остановку производства. Однако суд установил, что она служит в Киеве, не вовлечена в боевые действия, а ее раскаяние является неискренним, поскольку убытки не возмещены.

Приговор суда: