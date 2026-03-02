ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
489
Время на прочтение
2 мин

Женщина из Киева придумала, как заработать 2 миллиона долларов

В Киеве Голосеевский районный суд приговорил к реальному сроку заключения владелицу известного маникюрного салона, которая построила многомиллионную финансовую пирамиду. Женщина, пользуясь доверием друзей и бизнес-партнеров, выманила более 2 миллионов долларов США, обещая прибыль от перепродажи лазерного оборудования.

В Киеве женщина придумала "пирамиду" и "заработала" 2 млн долларов

В Киеве женщина придумала "пирамиду" и "заработала" 2 млн долларов / © pixabay.com

В Киеве частная предпринимательница, владелица маникюрного салона, используя свои связи в «бьюти-индустрии», выманила у знакомых и друзей колоссальные суммы — только задокументированные убытки достигают более 50 миллионов гривен (почти 2 млн долларов по состоянию на 2021 год). Женщина обещала сверхприбыли от перепродажи косметологического оборудования, а взамен построила классическую финансовую пирамиду.

Об этом говорится в приговоре Голосеевского районного суда г. Киева.

Как работала схема

Обвиняемая была известна в кругах столичных рестораторов и владельцев салонов. Имея собственный маникюрный кабинет, она убеждала знакомых, что имеет эксклюзивные скидки на закупку дорогого медицинского и косметологического оборудования (лазеров, аппаратов для эпиляции и т.д.).

Схема была простой:

  1. Привлечение средств: женщина просила «инвестиции» для закупки партии оборудования.

  2. Обещание прибыли: Разницу между оптовой ценой со скидкой и розничной перепродажей она обещала делить пополам.

  3. Иллюзия работы: Первые несколько месяцев она действительно возвращала небольшие суммы под видом «процентов», чтобы усыпить бдительность и выманить еще большие суммы.

Пострадавшие и космические цифры

Среди пострадавших — близкие подруги, знакомые офицеры и бизнесмены. Суммы впечатляют:

  • Одна из потерпевших передала Анне 621 800 долларов США (более 16 млн грн на момент совершения). Женщина доверилась «подруге», поскольку та ранее вовремя возвращала мелкие долги.

  • Другой потерпевший передал 500 000 долларов США прямо в салоне своего Mercedes возле ТЦ «Мегамаркет».

  • Масштаб: Всего суд установил 8 эпизодов мошенничества. Женщина брала суммы от $17 000 до полумиллиона евро за один раз.

Материалы суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Материалы суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Как разоблачили аферу

Финал наступил в ноябре 2021 г. Когда выплаты прекратились, женщина собрала около 20 пострадавших в своем салоне на Голосеевском проспекте и цинично заявила: «Это все пирамида, денег нет, они разошлись между вами в виде процентов».

Проверка показала, что никаких скидок у официальных поставщиков оборудования (например, «Космотрейд») у нее не было, а договоры, которые она демонстрировала, были фиктивными.

Суд и неожиданная «мобилизация»

В суде женщина пыталась убедить, что это были «гражданско-правовые отношения», а бизнес просто прогорел. Более того, в конце процесса она мобилизовалась в ряды Нацгвардии, пытаясь получить остановку производства. Однако суд установил, что она служит в Киеве, не вовлечена в боевые действия, а ее раскаяние является неискренним, поскольку убытки не возмещены.

Приговор суда:

  • Лишение свободы: 6 лет с конфискацией всего имущества.

  • Мера пресечения: Женщину взяли под стражу прямо в зале суда.

  • Возмещение: Суд удовлетворил гражданские иски на десятки миллионов гривен, хотя сама осужденная уверяет, что не имеет даже собственного жилья.

Дата публикации
Количество просмотров
489
Следующая публикация

