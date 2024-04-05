Женщина из Одесщины узнала о собственной беременности во время родов: чем все закончилось

Женщина из Одесщины родила, не зная о собственной беременности.

В одном из сел Одесской области произошло невероятное событие – молодая женщина родила ребенка, даже не зная, что она беременна.

Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины Катастроф Одесской области.

Вызов поступил в полночь 4 апреля в Единый оперативный диспетчерский Центр. Молодая женщина жаловалась на температуру и боль в животе. Бригада № 86 в составе фельдшера Ильи Кравца и водителя Вадима Нинова прибыла на место через 10 минут, а уже через три минуты принимала у пациентки роды.

Как выяснилось, боли в животе оказались симптомом родовой деятельности, о которой будущая мама даже не догадывалась. На свет появилась девочка, состояние которой фельдшер оценил в 6 баллов по шкале Апгар. Малыш закричал после тактильной стимуляции, проведенной медиком.

После родов новоиспеченную маму и ее дочь передали бригаде №81 во главе с врачом Кременцовым. Их доставили в родильное отделение Черноморской городской больницы для оказания необходимой медицинской помощи.

"Надеемся, что и такое неожиданное отцовство станет счастливым и радостным для семьи. Желаем маме и дочери крепкого здоровья!" — прокомментировали событие в Центре экстренной медицинской помощи и медицины Катастроф Одесской области.

Напомним, в Ровенской области женщина родила 11-го ребенка в собственном автомобиле. 40-летняя женщина позвонила "скорой" и сообщила, что у нее происходят стремительные роды. Поэтому она была вынуждена рожать ребенка в автомобиле по дороге в больницу в Заречном.

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