Женщина из окна звала на помощь: под Запорожьем двое прохожих вынесли из задымленной квартиры младенца

Женщина из окна звала на помощь: под Запорожьем двое прохожих вынесли из задымленной квартиры младенца

Двое мужчин, оказавшихся правоохранителями, спасли младенца.

В Приморске Запорожской области на пожаре двое мужчин спасли 9-месячного ребенка. Они вынесли младенца из задымленной квартиры. Спасателями оказались правоохранители, у которых был выходной.

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О спасении ребенка рассказали в пресс-службе Запорожской полиции.

В городе Приморске на улице Вересневой в одной из квартир многоквартирного дома произошел пожар. Внутри находилась женщина с 9-месячным младенцем. Испугавшись, женщина открыла окно и принялась звать на помощь. Во дворе дома случайно оказались двое мужчин – работников полиции, у которых был выходной день.

Полицейские вызвали спасателей и скорую, а сами разделились, чтобы помочь женщине. Один из них остался на лестничной площадке и перекрыл подачу газа в здание, а второй зашел в задымленную квартиру, где в дальней комнате разыскал спавшего 9-месячного мальчика.

Ребенка вынесли на воздух и передали медикам скорой, которые вместе с работниками ГСЧС прибыли на место происшествия. Мальчик не пострадал.

Напомним, что четыре человека, двое из них дети — отравились угарным газом во время ночного пожара в Одессе.

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