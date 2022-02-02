Женщина из окна звала на помощь: под Запорожьем двое прохожих вынесли из задымленной квартиры младенца

Двое мужчин, оказавшихся правоохранителями, спасли младенца.
В Приморске Запорожской области на пожаре двое мужчин спасли 9-месячного ребенка. Они вынесли младенца из задымленной квартиры. Спасателями оказались правоохранители, у которых был выходной.
О спасении ребенка рассказали в пресс-службе Запорожской полиции.
В городе Приморске на улице Вересневой в одной из квартир многоквартирного дома произошел пожар. Внутри находилась женщина с 9-месячным младенцем. Испугавшись, женщина открыла окно и принялась звать на помощь. Во дворе дома случайно оказались двое мужчин – работников полиции, у которых был выходной день.
Полицейские вызвали спасателей и скорую, а сами разделились, чтобы помочь женщине. Один из них остался на лестничной площадке и перекрыл подачу газа в здание, а второй зашел в задымленную квартиру, где в дальней комнате разыскал спавшего 9-месячного мальчика.
Ребенка вынесли на воздух и передали медикам скорой, которые вместе с работниками ГСЧС прибыли на место происшествия. Мальчик не пострадал.
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