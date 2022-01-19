Женщина, которая тяжело заболела, ищет хозяина для своих котов (фото)

Женщина говорит, что животные не выживут на улице, потому что никогда там не жили.
Жительница Николаева, тяжело заболевшая, ищет хозяина для своих домашних любимцев.
С такой просьбой Alla Telezhnyak обратилась к небезразличным гражданам в фейсбук-группе "Котоберфест".
"Обращаюсь к вам с просьбой спасти моих двух красавцев Яроша (Ярик) и Броника (Броня). Я заболела. У меня стремительно развивающаяся онкология. Я борюсь, как могу. Но я должна позаботиться о будущем моих малышей. Они родились 19 августа 2014 года, это два родных братца. Кастрированные. Самые ласковые и добрые котики. Пожалуйста, возьмите их к себе, вы не пожалеете! Или помогите найти им хозяина", написала женщина.
Она также опубликовала фото своих домашних питомцев.
Кто хочет помочь женщине и стать новым хозяином Ярика и Брони – пишите Alla Telezhnyak.
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