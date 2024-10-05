Женщина кричала и задыхалась: в Харькове косметолог убила свою пациентку

В Харькове задержана косметолог, из-за действий которой умерла клиентка.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

По данным следствия, подозреваемая, не имея законченного медицинского образования и соответствующей квалификации на проведение анестезии, ввела клиентке большое количество местной анестезии в короткий промежуток времени. Она превысила рекомендованную концентрацию препарата, по меньшей мере, в 15 раз.

Женщина умерла в результате острого отравления и передозировки местным анестетиком.

На жалобы пациентки о плохом чувстве она не обратила внимания и продолжила введение препарата, а затем вышла из кабинета, оставив пострадавшую в беспомощном состоянии без личного наблюдения примерно на 15 минут.

"За это время самочувствие женщины ухудшилось. Она кричала, задыхалась, у нее появились галлюцинации, судороги. Даже после того, как пациентка потеряла сознание, ей вводили только противоаллергические препараты. И только через некоторое время пострадавшей вызвали бригаду скорой неотложной помощи. По дороге до больницы женщина умерла. Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, причиной ее смерти стало острое отравление препаратом-анестетиком", — говорится в сообщении.

33-летней косметологу сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Британии скончалась 33-летняя мать пятерых детей. Случилось после того, как она сделала популярную косметическую процедуру.

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