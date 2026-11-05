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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1201
Время на прочтение
2 мин

Женщина купила старый дом в селе на Житомирщине и "влетела" на большие деньги

Украинка Юлия поделилась в TikTok сметой замены крыши в купленном сельском доме, вызвав бурную дискуссию в сети по реальным ценам на ремонт в 2026 году.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Ремонт крыши дома в деревне

Ремонт крыши дома в деревне / © скриншот с видео

Семья украинки Юлии купила дом в селе на Житомирщине и начала в нем капитальный ремонт. Женщина призналась, во сколько им обошлось сделать новую крышу в доме.

Как оказалось, всего на ремонт крыши семья потратила 258 тысяч гривен. Это очень шокировало пользователей Сети. Соответствующим видео Юлия поделилась на своей странице в TikTok.

Сколько стоит новая крыша в 2026 году

По словам Юлии, они закупили леса на 43 тысяч гривен. Это при том, что семья не заменяла крышу полностью, поскольку большая часть дерева была в отличном состоянии.

На металл, ветровые планки, подковы, саморезы и гвозди семья потратила 93 тысяч гривен. Ремонт фронтонов крыши вместе с работой обошелся в 20 тысяч гривен.

«За работу мастерам заплатили 102 тысяч гривен. В общем, новая крыша площадью 152 квадратных метра обошлась нам в 258 тысяч гривен», — рассказала женщина.

Ролик Юлии набрал в Сети уже более 20,5 тысячи просмотров. Некоторые пользователи в комментариях отметили, что в настоящее время цена такой крыши очень высока.

«Это дешево или дорого?» — спросила одна из пользователей. На что ей ответили, что это нормальная цена, потому что кое-кому вообще ремонт обошелся в 460 тысяч гривен.

«Это очень дорого», — отметила другая женщина.

Раньше мы писали о том, как пара покинула городскую квартиру и переехала в село Павловка недалеко от Ивано-Франковска. Здесь они приобрели небольшой старый дом без ремонта, расположенный рядом с лесом, заплатив за него $15 тысяч.

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