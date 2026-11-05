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- Украина
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Женщина купила старый дом в селе на Житомирщине и "влетела" на большие деньги
Украинка Юлия поделилась в TikTok сметой замены крыши в купленном сельском доме, вызвав бурную дискуссию в сети по реальным ценам на ремонт в 2026 году.
Семья украинки Юлии купила дом в селе на Житомирщине и начала в нем капитальный ремонт. Женщина призналась, во сколько им обошлось сделать новую крышу в доме.
Как оказалось, всего на ремонт крыши семья потратила 258 тысяч гривен. Это очень шокировало пользователей Сети. Соответствующим видео Юлия поделилась на своей странице в TikTok.
Сколько стоит новая крыша в 2026 году
По словам Юлии, они закупили леса на 43 тысяч гривен. Это при том, что семья не заменяла крышу полностью, поскольку большая часть дерева была в отличном состоянии.
На металл, ветровые планки, подковы, саморезы и гвозди семья потратила 93 тысяч гривен. Ремонт фронтонов крыши вместе с работой обошелся в 20 тысяч гривен.
«За работу мастерам заплатили 102 тысяч гривен. В общем, новая крыша площадью 152 квадратных метра обошлась нам в 258 тысяч гривен», — рассказала женщина.
Ролик Юлии набрал в Сети уже более 20,5 тысячи просмотров. Некоторые пользователи в комментариях отметили, что в настоящее время цена такой крыши очень высока.
«Это дешево или дорого?» — спросила одна из пользователей. На что ей ответили, что это нормальная цена, потому что кое-кому вообще ремонт обошелся в 460 тысяч гривен.
«Это очень дорого», — отметила другая женщина.
Раньше мы писали о том, как пара покинула городскую квартиру и переехала в село Павловка недалеко от Ивано-Франковска. Здесь они приобрели небольшой старый дом без ремонта, расположенный рядом с лесом, заплатив за него $15 тысяч.