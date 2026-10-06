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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Женщина на велосипеде помогла вытащить взорванного работа ВСУ на Сумщине (видео)

В Сумской области гражданская женщина случайно оказалась рядом с местом, где украинский наземный робот взорвался на мини, и помогла военным эвакуировать поврежденную машину.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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НРК

НРК / © ТСН

В Сумской области местная жительница помогла украинским военным эвакуировать поврежденный наземный роботизированный комплекс .

Об этом сообщили в 71-й отдельной аэромобильной бригаде .

Во время выполнения боевого задания один из наземных роботизированных комплексов наехал на мину и был поврежден.

Для его эвакуации военные направили другой робот. Однако тот не смог самостоятельно задеть поврежденную машину.

Именно в этот момент мимо велосипеда проезжала женщина. Увидев ситуацию, она спрятала велосипед в кустах и помогла задеть поврежденный НРК, чтобы его можно было извлечь.

В результате обе работы вернулись на базу.

"Все борта вернулись на базу - целые и готовы к следующей миссии", - сообщили в бригаде.

Военные также призвали жителей приграничных районов Сумщины по возможности эвакуироваться из-за постоянной опасности боевых действий.

Сейчас на фронте дефицит наземных роботизированных комплексов из-за проблем централизованной их поставки в бригады.

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