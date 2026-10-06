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- Украина
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Женщина на велосипеде помогла вытащить взорванного работа ВСУ на Сумщине (видео)
В Сумской области гражданская женщина случайно оказалась рядом с местом, где украинский наземный робот взорвался на мини, и помогла военным эвакуировать поврежденную машину.
В Сумской области местная жительница помогла украинским военным эвакуировать поврежденный наземный роботизированный комплекс .
Об этом сообщили в 71-й отдельной аэромобильной бригаде .
Во время выполнения боевого задания один из наземных роботизированных комплексов наехал на мину и был поврежден.
Для его эвакуации военные направили другой робот. Однако тот не смог самостоятельно задеть поврежденную машину.
Именно в этот момент мимо велосипеда проезжала женщина. Увидев ситуацию, она спрятала велосипед в кустах и помогла задеть поврежденный НРК, чтобы его можно было извлечь.
В результате обе работы вернулись на базу.
"Все борта вернулись на базу - целые и готовы к следующей миссии", - сообщили в бригаде.
Военные также призвали жителей приграничных районов Сумщины по возможности эвакуироваться из-за постоянной опасности боевых действий.
Сейчас на фронте дефицит наземных роботизированных комплексов из-за проблем централизованной их поставки в бригады.