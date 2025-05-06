Должница

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Во Владимире на Волыни предпринимательница задолжала водоканала более 35 тысяч гривен, а при попытке отключения водоснабжения ее поддержали лица, не признающие Украину как государство.

Об этом сообщает издание VSN .

В городе Владимире на Волыни произошла конфликтная ситуация с задолженностью за коммунальные услуги. Предпринимательница К., которая проживает на улице Ковельской, задолжала водоканала более 35 тысяч гривен за воду, к чему добавился судебный сбор в размере 5 тысяч гривен и исполнительные расходы. Несмотря на многочисленные предупреждения водоканала и судебные решения, женщина четыре года игнорировала требования, не допускала контролеров к счетчикам и отказывалась от уплаты.

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После систематического уклонения от выполнения обязательств, исполнительная служба осуществила принудительный доступ к квартире, перекрыв водоснабжение. Газовая служба также присоединилась к процессу, запломбировав газоснабжение. изъята полицейским.

Как выяснилось, вместе с должницей к дому подошли неизвестные, не признающие Украину как государство и убежденные, что страна является лишь частной корпорацией. Они отказываются признавать законодательство и не собираются оплачивать коммунальные услуги, считая, что их должен оплачивать городской совет. Более того, эти лица активно продвигают нарративы, что Россия является правомерной стороной в данном контексте.

На место происшествия была вызвана Служба безопасности Украины для проверки ситуации. Распространение таких взглядов поддерживается российскими спецслужбами, являющимися предметом расследования.

Этот инцидент стал еще одним показательным случаем уклонения от выполнения финансовых обязательств и распространения антиукраинских настроений среди определенной части граждан, что может привести к серьезным последствиям для безопасности и стабильности в стране.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Винницкой области мужчина поджег спецтехнику , которая отключила ему газ.