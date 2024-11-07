Женщина на Закарпатье заявила, что "Украины нет, а Россия все делает правильно": чем это закончилось

В Закарпатской области судили женщину из-за отрицания российской агрессии. В своих сообщениях в соцсетях она рассказывала о "унижении венгров", заявляла, что " Украины нет, а Россия ни в чем не виновата".

Об этом говорится в приговоре Береговского районного суда Закарпатской области.

По данным следствия, жительница Закарпатья в Facebook писала бред о "унижении угорей в Закарпатье, мобилизации мужчин без конечностей".

В октябре 2022 года она опубликовала такой пост: "Украина с 25.12.1991 не регистрировала свои границы. Оформление границ Украины как суверенного государства не проводилось в ООН! Поэтому можно считать, что Россия не допускает никаких нарушений в отношении Украины. Согласно договору о CSI ( crime scene investigation, исследование места преступления) территория Украины является административным округом Советского Союза. Поэтому никого нельзя обвинять в сепаратизме и принудительном изменении границ Украины".

Она считала, что происходящее в Украине является "внутренними делами России".

В августе она обвиняла Украину в "обстрелах гражданского населения Донецка" и заявляла о "планах Запада по уменьшению населения с помощью биохимических элементов". Она опубликовала сообщение российской пропаганды о "биологическом оружии" в Украине.

Подсудимая еще до судебного заседания признала вину и заключила соглашение со следствием.

Суд признал женщину виновной по ч. 2 ст. 436-2 УК Украины и приговорил к 2 годам испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, в Украине осудили 7 коллаборантов, добровольно работающих на РФ.

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