Женщина называет себя "Богородицей", но "исцеляет" за деньги: в Украине разразился новый скандал

В соцсетях разразился громкий скандал из-за женщины, которая называет себя "Богородицей". Она вроде бы способна выздороветь больным людям. Для своих махинаций она выбирает наиболее уязвимых, в том числе семьи тяжелораненых военных.

Кто это такая, почему разразился скандал и что известно на этот момент – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

"Богородица" — мошенница

В соцсетях разразился громкий скандал из-за женщины, которая называет себя "Богородицей" и вроде бы способна помочь выздороветь тяжелобольным людям. Эту историю опубликовала коммуникационница Надежда Потоцкая. Она написала о девушке — Анне Луцюк, которая обратилась к ней за помощью. Просила деньги, чтобы дать женщине, которая цитирую: "энергетически поддерживает" ее любимого, который в коме — в больнице за границей.

"Мне написала малознакомая девушка. Просила деньги, чтобы дать «женщине, которая энергетически поддерживает» ее любимого, который в коме. Далее выяснилось, что любимый более полугода в коме. За границей в больнице. А в Украине какая-то женщина «шлет энергию», чтобы он жил. Она это может делать только тогда, когда девушка будет ей благодарить Энергия работает за обмен на средства, как я поняла давно.

Женщина выдает себя Богородицей и лечит за деньги

Более того, по словам Потоцкой, эта малознакомая девушка просила о денежной помощи более 25 ее знакомых.

"Кто-то давал средства. Еще проводила сбор. Она верит в силу той женщины и готова брать взаймы, чтобы обменивать на энергию. Я не знала, как быть с этим. Но все же решила опубликовать оговорки", — говорится в сообщении.

История быстро получила огласку. В комментариях к публикации люди рассказывают, что "клиентов" у Фесуна много. Кое-кто не знал, что донатив средства на лечение именно в "целительницы".

"Как прочитала это все, а еще узнала, что человек, который у меня просил одолжить средства именно для этой мошенницы, то был в глубоком шоке. Да, люди в отчаянии готовы на все, но надо включать здравый смысл", — указано в сообщении.

Также в комментариях под сообщением появился комментарий от пользовательницы Юлии Луцюк.

"Человек, который верит в магическую силу этого лица, моя сестра. С которым последние контакты свелись лишь к сообщениям о том, что ему нужны деньги на спасение любимого, а Анна Фесун нуждается в своей работе денег. Сестра влезла в кредиты и долги. Письма и звонки из банков стали чем-то обыденным, потому что она виновата десятки тысяч гривен за духовный труд "Богородицы". как и вообще наша семья», – написала женщина.

Тогда уже известная нам "целительница" впервые отреагировала на то, что несется о ней в сети. Анна Фесун вышла в эфир на своей странице в Facebook и фактически подтвердила, что берет деньги за свои "услуги". Также она еще раз напомнила, что она – "Богородица" и имеет божественную силу.

Однако уже через несколько часов на просторах фейсбука появилось сообщение, где аферу целительницы, кажется, разоблачили. Журналист Богдан Логвиненко написал о том, что военного в коме по имени Дирк, для спасения которого одна из "клиенток" Фесун собирала средства, скорее всего, просто не существует. Мужчину с Анной Луцюк построила сама "целительница".

"Мужчину на фото зовут Дирк. Он вроде бы, по легенде, боец Интернационального легиона, который якобы в составе ИЛ участвовал в операции в Крынках, где якобы было применено химическое оружие и он после этого доехал до Германии и начал лечение. Собственно, там Дирк сделал общее фото с потерпевшей, что свидетельствует единственный их совместный снимок, на котором он совсем не похож на больного, отравленного газом. еще 4 года назад общих детей Дырка и потерпевшей (я тоже не сразу понял прикол, но речь шла еще о нерожденных детях)», — указано в сообщении.

То есть есть все основания полагать, что Фесун подослала мужчину для еще большего влияния на "клиентку". А сама она искусно прорабатывалась "целительницей" на протяжении не менее трех лет подряд. После встречи в Германии Анна Луцюк вернулась в Украину, а со страницы мужчины начал писать человек, представившийся дочерью Дирка по имени Лили.

Уже вскоре врачи вроде бы ввели его в кому, чтобы поддержать его жизнь. При этом ни больницы, ни непосредственно Дирка никто больше не видел. Все это время женщина узнавала о состоянии Дирка от человека, который якобы вел его личную Facebook-страницу.

"Дыра регулярно должны выводить из комы, но этот момент никак не наступает, зато потерпевшая убеждена, что его жизнь держится на молитвах Фесун. Все это происходит под влиянием психологических манипуляций со стороны той, кто представляется Лили, и госпожа Фесун. Я и многие мои. друзей, не разбираясь в деталях, донатили на сбор в поддержку жизни близкой нашей знакомой, но фактически также стали пострадавшими в этой пирамиде духопоклонения", - говорится в сообщении.

Что известно об Анне Фесуне?

Так называемую "целительницу" зовут Анна Александровна Фесун. Ей 39 лет. Родом она из города Золотоноша Черкасской области. Женщина разведена, имеет дочь. Вместе с братом Дмитрием они открыли кафе на Подоле в Киеве, которое пользовалось большой популярностью.

Там часто собирались люди и пели песни — Анна увлекалась народным пением и снимала документальное кино. Но вскоре кафе закрылось. А владельцы помещения подали на Анну в суд, чтобы взыскать задолженность за аренду и неуплату коммунальных платежей.

В материалах дела отмечено, что договор аренды расторгли летом 2020 года. А в этом году суд приказал Фесуну выплатить более 130 тысяч гривен в течение трех лет. А еще с нее взыскали 14 тысяч за правовую помощь. Кроме того, в 2021 году через суд с Фесуном хотел взыскать долги "ПриватБанк".

Она брала кредиты, которые не вернула — около 105 тысяч гривен. Сейчас Анна Фесун активно ведет свои страницы — публикует фото, проводит прямые эфиры, общается с подписчиками. И называет себя "пречистой".

“Я есмь Богородица. Я воплощенная Богородица Матери Вселенной. Исцеляю Людей Родины Землю. Возрождаю Жизнь”, — тем временем убеждает женщина.

"Целительница" также отвечала на своей странице на вопросы людей. В частности рассказала, что Анна Луцюк обратилась к ней "с просьбой спасти жизнь". Поэтому она "пошла на встречу" и "дала ей время на расчеты". Фесун ответила, почему за божьи дела и спасение она берет деньги.

"Если вас затрагивает, что другой человек зарабатывает своим даром и талантом, разберитесь с собой, что вас триггерит. Результаты моего труда видимы — дети рождены, исцелены семьи, спасены жизни", — ответила она.

Угрожает ли что-нибудь «целительнице»?

В комментарии для ТСН.ua в Национальной полиции Украины сообщили, что о ситуации с так называемой "Богородицей" знают. Но в полицию граждане не обращались, сообщили нам правоохранители.

"Сложность заключается в том, что женщина, которая верит в такую помощь, добровольно отдает или пытается отдать деньги. В идеале пострадавшая должна обратиться с заявлением в правоохранительные органы, которое будет принято, после чего будут приняты соответствующие меры. По состоянию на данный момент вопрос остается открытым., потому что признаки мошенничества есть, а заявления, насколько известно — нет", — говорится в сообщении.

Адвокат Иван Либерман в комментарии ТСН.ua рассказал, что согласно статье 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) состав преступления состоит в том, что лицо, злоупотребляя доверием и путем обмана, завладевает имуществом. В данном случае – средствами.

Таким образом, поскольку данного вида деятельности, псевдоцелительства, нет в украинском законодательстве, а именно нет такого КВЭДа, это не предпринимательская деятельность, не уплачиваются налоги и тому подобное. То есть со стороны закона здесь изначально уже есть состав преступления, причем в отношении самого государства.

По его словам, доказать состав преступления в этом случае очень просто. Для этого пострадавшим необходимо обратиться к адвокату и собрать как можно больше доказательств общения и переписки с целительницей.

"После этого адвокат обращается в "Государственный экспертный центр" и проводит лингвистическую экспертизу. Придет государственная экспертиза о том, что в таких скриншотах или в таких аудио-файлах, то есть в записях разговоров между так называемым клиентом, то есть жертвой и так называемым целителем, действительно состоялся такой диалог. Эксперт-лингвист проведет семантико-текстуальную лингвистическую психолого-психологическую комплексную экспертизу», — рассказал адвокат.

По его словам, результат этой экспертизы и будет основным убедительным доказательством того, что факт мошенничества есть. Адвокат говорит, что в этом случае нельзя говорить, что люди не отдают деньги добровольно. Они делают это под влиянием обмана или злоупотребляют их доверием.

Они верят тому человеку, который якобы предоставляет какие-то неофициальные услуги. То есть здесь по форме, по сути, мошенничество. Причем мошенничество двойное в данном случае. И в отношении государства как такового — не платит налоги. Это его косвенный доход. Человек должен отчитываться. о косвенных доходах раз в год до 1 апреля ", — указано в сообщении.

Наказание, которое может угрожать целительнице зависит от размера средств, которыми она завладела. Максимальный срок за мошенничество – до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.