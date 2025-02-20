Женщина обратилась к "криминальному авторитету", чтобы изнасиловал ее бывшего: все закончилось неожиданно

В Запорожье женщина придумала, как отомстить бывшему за сексуальное насилие над несовершеннолетней. Однако ее наказали тоже.

В Запорожье к двум годам испытательного срока приговорили женщину, которая обратилась к "криминальному авторитету" с просьбой изнасиловать ее бывшего сожителя.

Об этом говорится в приговоре Хортицкого районного суда г. Запорожье.

По данным суда, женщина узнала, что ее бывший сожитель изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. Впоследствии мужчину задержали и поместили в СИЗО.

Тогда она обратилась к "криминальному авторитету", заключенному в ГУ "Запорожский следственный изолятор". Во время телефонного разговора она рассказала ему, в чем подозревают ее бывшего и попросила о "совершении в отношении него действий сексуального характера, с целью отомстить последнему за изнасилование несовершеннолетней".

Материалы суда

Об этом узнали правоохранители. Женщина в ходе досудебного следствия заключила соглашение с прокурором. Суд признал ее виновной по ч.1 ст. 255-3 УК Украины и приговорил к 2 годам испытательного срока.

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