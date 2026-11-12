Женщина отдала 175 тысяч за "спасение" сына из ТЦК, а затем заявила, что ее загипнотизировали: что решил суд

Женщина отдала 175 тысяч незнакомцу / © Unsplash

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На Прикарпатье женщина перевела незнакомому мужчине 175 тысяч гривен, а впоследствии захотела вернуть деньги через суд, допустив, что во время платежей находилась под действием гипноза или другого психологического влияния. Владелец банковского счета уверял, что передал карту знакомым, которые якобы обещали помочь забрать ее сына из ТЦК или полигона.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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Женщина перевела 175 тысяч гривен за «спасение» сына из ТЦК и уверяет, что была под гипнозом: дело дошло до суда

Как говорится в материалах Долинского районного суда Ивано-Франковской области, 7 апреля 2026 года женщина отправила со своего счета в АО «ПУМБ» 100 тысяч гривен на карту АО «Универсал Банк», принадлежавшую незнакомому мужчине.

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Уже на следующий день, 8 апреля, она перевела на тот же счет еще 75 тысяч гривен. Женщина настаивала, что обе транзакции были ошибочными: с получателем средств она не знакома, никогда с ним не общалась и никаких договоренностей не имела. Объяснить свои действия она не смогла, предположив, что во время переводов на нее оказывали непонятное психологическое влияние.

Поскольку мужчина деньги не вернул, женщина подала иск о взыскании средств. Ответчик иск не признал и просил отказать в его удовлетворении по недоказанности требований, а также ходатайствовал о постановлении отдельного определения.

Он подтвердил, что не знает женщину, но выдвинул собственную версию событий. По словам мужчины, он добровольно предоставил доступ к своему счету двум знакомым, которые на момент суда уже находились в розыске. Именно они, по утверждению ответчика, обещали женщине «посодействовать» в возвращении ее сына из территориального центра комплектования и социальной поддержки или полигона.

Сам владелец счета уверял, что денег не видел и не тратил, а когда после начала судебного процесса попытался связаться со знакомыми, они заблокировали его номера.

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Исследовав материалы дела № 343/1333/26, суд принял сторону женщины. Для применения статьи 1212 ГК Украины должны совпадать три условия: приобретение имущества, осуществление этого за счет другого лица и отсутствие достаточного правового основания как на момент перевода, так и при рассмотрении спора.

Суд сослался на правовую позицию Верховного Суда от 14 апреля 2020 года по делу № 495/2442/16-ц, согласно которому деньги, полученные без договорных отношений и надлежащего юридического основания, подлежат возврату. Факт зачисления 175 тысяч гривен на счет ответчика подтвердили банковские квитанции от 7 и 8 апреля 2026 года.

Аргументы мужчины о передаче карточки другим людям суд не принял, назвав их голословными и не подтвержденными доказательствами. Ссылаясь на Закон Украины «О платежных услугах», суд отметил, что именно владелец счета обязан не допускать использование карт, паролей и банковских приложений посторонними лицами.

В то же время, суд отдельно отметил, что не устанавливал ни факта гипноза, который предполагала женщина, ни реальности истории о «помощи с ТЦК», озвученной ответчиком — решающим стал только факт безосновательного получения денег.

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В итоге Долинский районный суд полностью удовлетворил иск и постановил взыскать с владельца счета 175 000 гривен безосновательно приобретенных средств, а также 1400 гривен уплаченного женщиной судебного сбора по квитанции от 8 июня 2026 года — вместе 176 400 гривен.

Решение может быть обжаловано в течение 30 дней со дня оглашения.

Украинцев массово обманывают мошенники — последние новости

Напомним, в Киевской области 71-летняя пенсионерка отдала более 13,3 миллиона гривен аферистам, которые в Viber убедили ее, что она якобы фигурирует по делу о сотрудничестве с Россией. Злоумышленники заставили женщину передать сбережения специальному «курьеру» для проверки.

Правоохранители задержали 20-летнего жителя Николаевской области, который встретился с пенсионеркой и забрал деньги. Следователи сообщили ему о подозрении в пособничестве в мошенничестве в особо крупных размерах, что грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также устанавливают других возможных участников схемы.

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