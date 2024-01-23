Женщина отрезала мужчине половой орган: она рассказала шокирующие подробности

В Одесской области к 11 годам лишения свободы приговорили женщину, которая убила своего сожителя и отрезала ему половой орган.

Женщина на суде объяснила, что мужчина совершал в отношении нее насилие, а потому она таким образом защищалась.

Об этом говорится в приговоре Коминтерновского районного суда Одесской области.

По данным суда, трагедия произошла 3 января 2022 года в Херсонской области. Женщину обвинили в том, что она порезала своего сожителя, отрезала его половой орган и пыталась сжечь тело.

На суде женщина рассказала жуткие подробности. Она сообщила, что является татаркой и мусульманкой. Сначала ее жизнь с потерпевшим была нормальной, однако впоследствии мужчина начал злоупотреблять алкоголем, требовать у нее денег, бить и насиловать. Так она прожила с ним 9 лет и терпела, поскольку "является мусульманкой и ее с детства научили, что мужчина главный в семье".

В день трагедии к ним в гости пришел сосед и они выпили вина. Впоследствии гость ушел, а ее сожитель захотел продолжать выпивать и требовал от женщины составить ему компанию. После отказа подозреваемая хотела уйти из дома, поскольку боялась, что муж снова ее будет бить. Однако он силой затащил ее в дом и угрожал ножом. Во время борьбы она выхватила нож и начала отбиваться.

"От боли и страха она потеряла контроль над собой, ударила его ножом в правый бок, а затем продолжила наносить удары один за другим, в те места, куда попадала. Момент когда отрезала ему половой орган, она не помнит, сделала это на уровне подсознания, потому что человек ходил голым по дому и насиловал ее. Все повреждения наносила ножом, не помнит пыталась ли отрезать ему голову, однако на шее у него потом видела надрезы", - говорится в показаниях женщины.

Также подозреваемая добавила, что тело мужчины вспыхнуло случайно, когда она хотела покурить.

Ходатайство о вызове свидетелей стороны обвинения не заявлялось прокурором, поскольку они находятся на временно оккупированной территории Херсонской области. Свидетели стороны защиты отсутствуют.

Суд признал женщину виновной по п.4 ч. 2 ст. 115 УК Украины и приговорил к 11 годам лишения свободы. Этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Германии украинка убила знакомого, потому что не хотела уезжать из дома.

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