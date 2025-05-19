Незаконная переправка военнообязанных через границу

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На Сумщине полиция разоблачила противоправную схему переправки военнообязанных через границу, с помощью которой 48-летняя женщина подбирала женихов-уклонистов.

Об этом сообщила полиция Сумской области.

О подозрении уже сообщили жительнице города Конотоп, организовавшей схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за пределы Украины во время действия военного положения.

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В Сумской области полиция разоблачила противоправную схему переправки военнообязанных через границу / © Полиция Сумской области

«В ходе досудебного расследования следователи установили, что 48-летняя работница местного медицинского учреждения, используя служебную информацию о лицах с инвалидностью, подыскивала военнообязанных для организации фиктивных браков. Это в свою очередь позволяло мужчинам избегать мобилизации и пересекать государственную границу Украины», — говорится в сообщении полиции.

Злоумышленница не только подбирала «невест», но и лично сопровождала их для подачи заявления о женитьбе. За свои «услуги» она требовала от клиентов до 90 тыс. грн.

В Сумской области полиция разоблачила противоправную схему переправки военнообязанных через границу / © Полиция Сумской области

Сотрудники управления миграционной полиции ГУНП в Сумской области совместно с представителями службы безопасности Украины и оперативниками 5-го пограничного отряда ГНСУ задокументировали, что фигурантка успела организовать фиктивную подачу заявления в органы ЗАГС в Сумах, но ей отказали. Также она планировала регистрацию брака в Черниговской области. При попытке выезда в город Батурина для реализации преступного плана ее деятельность была прекращена правоохранителями.

Женщине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины. За организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины ей грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Досудебное расследование продолжается. По постановлению следователя судьи подозреваемой избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, пограничники извлекли нарушителя из масла на границе с Молдовой. Человек находился в цистерне с растительным маслом. Он висел там среди специально сделанных крепежей, на страховочных ремнях. По договоренности с водителем он погрузился в отсек с маслом по грудь и проделал путь от Винницы до границы.

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