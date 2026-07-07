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СБУ подтвердила, что обнаружили тело гражданки Украины Анастасии Березовской, которую правоохранители Монако подозревали в покушении на убийство семьи на территории княжества.

Об этом сообщили в СБУ.

По данным правоохранителей, подозреваемая прибыла в Украину 1 июля 2026 года. В результате проведения следственных (розыскных) и оперативных мероприятий был установлен круг его общения и маршруты передвижения.

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«Следствием установлено, что по возвращении в Украину она общалась с семьей и двумя мужчинами. Первый — бывший сотрудник правоохранительных органов, второй — действующий сотрудник ГУР МОУ. В них были проведены безотлагательные следователи», — говорится в сообщении.

Также во время обыска в доме бывшего сотрудника правоохранительных органов обнаружено подвальное помещение похожее на комнату пыток. Оба фигуранта задержаны по подозрению в совершении убийства по предварительному сговору группой лиц.

Владея информацией о том, что оба мужчины неоднократно осуществляли переводы на крипто и банковские счета Березовской А., следствие отрабатывало их, как лиц, возможно причастных к покушению на убийство в Монако.

Действующий сотрудник ГУР МОУ сообщил об убийстве гражданки Березовской А., которое он совершил совместно с другим фигурантом. В то же время последний сообщил, что о контактах с Березовской А., перечислении ей средств и любых других своих действиях он не информировал свое руководство и действовал по своему усмотрению.

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Покушение на Ермолаева в Монако — что известно

29 июня камеры видеонаблюдения зафиксировали человека, оставившего посылку у входа в жилой дом в Монако. Вскоре после этого произошел взрыв именно тогда, когда в здание заходили три человека. Глава правительства Монако Кристоф Мирман заявил, что взрыв вызвал самодельное взрывное устройство, начиненное болтами и металлическими шариками.

Ранения получил подсанкционный украинский бизнесмен Вадим Ермолаев и еще два человека — его жена и ребенок.

Впоследствии установили личность подозреваемого. Это 39-летняя украинка Анастасия Березовская. Заместитель прокурора Монако сообщил журналистам, что она, вероятно, была «переодета в мужчину» и, возможно, действовала не сама.

Чиновники Монако считают, что Березовская в течение нескольких дней изучала место жительства жертв.

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Под Киевом 6 июля обнаружили тело женщины, подозреваемой в покушении на убийство подсанкционного бизнесмена Вадима Ермолаева.

Дата публикации 13:52, 07.07.26 Количество просмотров 18 Покушение на Ермолаева в Монако: тело подозреваемой нашли под Киевом - видео

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