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- Украина
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Женщина, подозреваемая в покушении на олигарха Ермолаева, мертва — в СБУ подтвердили
39-летнюю украинку Анастасию Березовскую подозревают в причастности к покушению на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.
СБУ подтвердила, что обнаружили тело гражданки Украины Анастасии Березовской, которую правоохранители Монако подозревали в покушении на убийство семьи на территории княжества.
Об этом сообщили в СБУ.
По данным правоохранителей, подозреваемая прибыла в Украину 1 июля 2026 года. В результате проведения следственных (розыскных) и оперативных мероприятий был установлен круг его общения и маршруты передвижения.
«Следствием установлено, что по возвращении в Украину она общалась с семьей и двумя мужчинами. Первый — бывший сотрудник правоохранительных органов, второй — действующий сотрудник ГУР МОУ. В них были проведены безотлагательные следователи», — говорится в сообщении.
Также во время обыска в доме бывшего сотрудника правоохранительных органов обнаружено подвальное помещение похожее на комнату пыток. Оба фигуранта задержаны по подозрению в совершении убийства по предварительному сговору группой лиц.
Владея информацией о том, что оба мужчины неоднократно осуществляли переводы на крипто и банковские счета Березовской А., следствие отрабатывало их, как лиц, возможно причастных к покушению на убийство в Монако.
Действующий сотрудник ГУР МОУ сообщил об убийстве гражданки Березовской А., которое он совершил совместно с другим фигурантом. В то же время последний сообщил, что о контактах с Березовской А., перечислении ей средств и любых других своих действиях он не информировал свое руководство и действовал по своему усмотрению.
Покушение на Ермолаева в Монако — что известно
29 июня камеры видеонаблюдения зафиксировали человека, оставившего посылку у входа в жилой дом в Монако. Вскоре после этого произошел взрыв именно тогда, когда в здание заходили три человека. Глава правительства Монако Кристоф Мирман заявил, что взрыв вызвал самодельное взрывное устройство, начиненное болтами и металлическими шариками.
Ранения получил подсанкционный украинский бизнесмен Вадим Ермолаев и еще два человека — его жена и ребенок.
Впоследствии установили личность подозреваемого. Это 39-летняя украинка Анастасия Березовская. Заместитель прокурора Монако сообщил журналистам, что она, вероятно, была «переодета в мужчину» и, возможно, действовала не сама.
Чиновники Монако считают, что Березовская в течение нескольких дней изучала место жительства жертв.
Под Киевом 6 июля обнаружили тело женщины, подозреваемой в покушении на убийство подсанкционного бизнесмена Вадима Ермолаева.