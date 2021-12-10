Женщина погибла, ее любимый в больнице: в Донецкой области задержали мужчину, который взорвал супругов гранатой

Женщина погибла, ее любимый в больнице: в Донецкой области задержали мужчину, который взорвал супругов гранатой

Во время ссоры злоумышленник швырнул в семейную пару гранату.

В Покровске Донецкой области полиция задержала мужчину, устроившего взрыв в селе Зверевое. Злоумышленник во время конфликта швырнул в супругов, у которых находился в гостях, гранату.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Донецкой области.

Событие произошло вчера, 9 декабря, в селе Зверевое Покровского района в частном доме, где проживали 47-летняя женщина вместе со своим 43-летним сожителем. К супругам в гости приехал 44-летний бывший сожитель женщины. Они поконфликтовали, и во время ссоры гость швырнул в семейную пару гранату, предварительно, Ф-1.

Женщина погибла, мужчина – в больнице с осколочными ранениями.

Сам правонарушитель получил незначительные повреждения и отказался от медицинской помощи.

"Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им является житель Славянска, ранее судимый за незаконное обращение с оружием и воровство. Все собранные вещественные доказательства направлены на экспертизу", — сообщили в полиции.

Подрывнику грозит наказание за умышленное убийство и покушение на умышленное убийство.

Напомним, что в одном из сел Самборского района Львовской области 10 декабря 40-летний мужчина жестоко убил свою беременную 31-летнюю жену и перерезал себе горло. Свидетелем расправы стала 10-летняя дочь супругов, сбежавшая к бабушке и дедушке.

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