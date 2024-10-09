Женщина получила тюремный срок за поджог военного авто в Кировоградской области: подробности

Злоумышленница надеялась заработать 10 тыс. грн, но денег так и не увидела, зато получила шесть лет за решеткой.

В Кировоградской области суд наказал женщину за поджог военного автомобиля, и вынес приговор в виде шести лет заключения.

Об этом говорится в приговоре Александрийского горрайонного суда Кировоградской области.

В сентябре стало известно, что СБУ и Нацполиция задержали 28-летнюю жительницу Александрии, которая подожгла авто спецназовца Нацгвардии. По данным контрразведки, женщина по указанию врага намеренно подожгла служебный пикап инструктора подразделения спецназначения "Омега" Нацгвардии.

Также читайте Двое прикарпатцев поджигали военные авто в Ивано-Франковске: что им грозит

Согласно судебному приговору, фигурантка во время переписки в одном из Telegram-сообществ получила предложение за 10 тыс. грн поджечь имущество военных в Александрии. Женщина согласилась на это для заработка. Враг проинструктировал злоумышленницу по изготовлению зажигательной смеси и способов поджога.

Для выполнения вражеского заказа женщина купала горючее и 30 июня подожгла автомобиль Mitsubishi L 200, который использовал во время службы военнослужащий Нацгвардии. Отмечается, что обещанное вознаграждение фигурантка так и не получила.

Обвиняемая полностью признала свою вину. Суд признал ее виновной в препятствии законной деятельности ВСУ, а также в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества путем поджога, взрыва или другим общеопасным способом. Суд назначил женщине наказание в виде шести лет заключения.

Сожженный автомобиль Нацгвардии в Кировоградской области/Фото: Кировоградская областная прокуратура

К слову, недавно СБУ в Киеве задержала четырех поджигателей военных автомобилей. Это трое местных мужчин и наркозависимая женщина.

Читайте также: