Женщина помогла мужу заняться сексом со знакомой: ее наказали

В Украине наказали женщину из-за секса знакомых

В Украине на 17 тыс. грн оштрафовали женщину, которая помогла знакомым заняться сексом за деньги.

Об этом говорится в приговоре Новониколаевского районного суда Запорожской области от 20 июня 2025 года.

По данным суда, местная жительница «способствовала добровольному общению и совершению развратных действий ранее незнакомых между собой лиц противоположного пола».

В материалах суда говорится, что 9 октября 2024 года к ней обратился ее муж с просьбой найти ему женщину, которая бы за деньги предоставила ему сексуальные услуги. Тогда подсудимая предложила это своей знакомой, на что последняя согласилась. Пара встретилась и занялась сексом, за что женщина получила 4 тыс. грн. Как об этом узнали правоохранители, в материалах суда не указано.

«Обвиняемая подала заявление от 17.06.2025 г. о признании своей виновности, согласия с указанными установленными досудебным расследованием обстоятельствами, ознакомления с ограничением права на апелляционное обжалование и согласия на рассмотрение обвинительного акта в упрощенном производстве без проведения судебного разбирательства в судебном заседании», — говорится в материалах суда.

Женщину признали виновной по ч.1 ст.302 УК Украины. Ее оштрафовали на 17 тыс. грн.

