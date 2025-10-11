Женщина пошла за грибами и нашла "пальцы мертвеца"

Гриб ксилария

В Черновицкой области во время прогулки по лесу местная жительница Ольга Бонднарчук наткнулась на удивительный гриб, который в народе называют «пальцы мертвеца».

Фото своей находки женщина опубликовала в группе Грибники UA в соцсети Facebook.

По ее словам, во время пребывания в лесу, ей попалось очень много неизвестных грибов, поэтому собирала она только опята и сыроежки.

«Незнакомые грибы только фотографировала, возможно среди них есть и съедобные», — добавила женщина.

На фотографиях, в частности, изображен гриб ксилария, который не имеет привычной шляпки, а его жуткий вид может напугать.

Ксилария похожа на толстые почерневшие веточки или тонкие вытянутые стручки, торчащие из мха или пня. За свой жуткий вид гриб получил название «пальцы мертвеца».

Этот необычный гриб растет во влажных и тенистых местах, его можно часто встретить на старых пеньках и поваленных деревьях.

Запах ксиларии слабый, имеет неприятный аромат гнили. Этот гриб не считается ядовитым, но и несъедобен. Его употребление может вызвать расстройство желудка.

