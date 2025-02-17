В Хмельнитчине женщина после разговора с представителем компании мобильного сервиса потеряла 25 тысяч гривен.

Об этом сообщает полиция Хмельницкой области.

В райуправление полиции в городе Шепетовка обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве.

"К 36-летней шепетовчанке позвонил неизвестный человек, который представился работником компании мобильной связи. Псевдооператор сообщил, что у женщины истекает срок действия сим-карты, и предложил продлить его в телефонном режиме. Потерпевшая выполнила все указания "оператора", а также сообщила ему персональную информацию. После этого с ее счета исчезло 25 тысяч гривен", – сообщили в полиции.

Мошенники стали представляться операторами мобильной связи / Фото: Национальная полиция Хмельницкой области

Сотрудники полиции приступили к уголовному производству и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Правоохранители еще раз призывают граждан заботиться о безопасности финансового номера и не называть коды и пароли незнакомцам, не сообщать личные данные и не выполнять никаких указаний.

Напомним, украинцев предупредили о новых мошенниках: кем притворяются и как действуют.

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