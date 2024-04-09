Женщина, повредившая бус работников ТЦК на Хмельнитчине, заплатит штраф – какая сумма

В Хмельницкой области женщины напали на автомобиль представителей ТЦК и СП, а самих сотрудников военкомата прогнали. Нападение произошло на военнослужащих Шепетовского РТЦК. Одна из женщин, машинистка по стирке белья Куновского учреждения дошкольного образования "Березка", была оштрафована на 85 грн за совершение мелкого хулиганства (статья 173 Кодекса об административных правонарушениях).

Об этом говорится в решении Изяславского районного суда Хмельницкой области, сообщает "Главком".

Как говорится в материалах дела, 29 марта женщина, находясь возле местного дома культуры, выражалась нецензурной бранью в сторону представителей ТЦК и СП и деревянной палкой повредила окна в автомобиле Mercedes-Benz, которым передвигались военные.

В суде нарушительница признала вину и искренне раскаялась. Она просила суд учесть ее тяжелое эмоциональное состояние, связанное с постоянными переживаниями за мобилизованного сына. Пообещала в дальнейшем противоправные действия не совершать.

Обстоятельством, смягчившим ответственность нарушительницы, суд засчитал искреннее раскаяние. Отдельно учел то, что женщина ранее не привлекалась к ответственности и факт того, что работает в дошкольном заведении.

Кроме штрафа женщина также должна заплатить 605,6 грн судебного сбора.

Напомним, на Франковщине военком организовал "службу" футболистам и тренерам местного клуба — что ему "светит".

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