Женщина придумала, как получить 2,4 млн грн компенсации от государства: как работала схема

Женщина придумала, как получить деньги от государства

В Харькове Основянский районный суд вынес приговор женщине, которая через приложение «Дія» пыталась получить компенсацию за «разрушенный» дом в Купянском районе.

Жилье развалилось еще за годы до полномасштабного вторжения.

Об этом говорится в приговоре суда.

Жительница Харькова разработала детальный план. В декабре 2024 года она подала заявление через «Дію» на получение жилищного сертификата. Объектом «разрушений» стал ее дом в селе Сеньково.

Согласно государственным расчетам, за «уничтоженное» имущество ей должны были начислить 2 414 359 гривен. Это сумма, которая позволила бы приобрести новое жилье в любом уголке Украины. Однако был один нюанс: дома на улице Изюмской не существовало в целостном состоянии еще с 2018 года.

Как разоблачили обман

Когда комиссия Куриловской сельской военной администрации начала рассмотрение заявления, возникли сомнения. Территория вокруг руин не имела типичных признаков обстрелов или пожаров от боевых действий. Чтобы проверить свои предположения, члены комиссии обратились к архивным снимкам сервиса Google Earth.

Результат был красноречивым: спутник зафиксировал разрушение здания на снимках за 2018 и 2021 годы. То есть имущество было демонтировано или развалилось от старости задолго до того, как в село пришла война. В выплате женщине отказали, а материалы передали в прокуратуру.

Что рассказала подсудимая

На скамье подсудимых женщина не стала отрицать очевидное. Она признала, что в доме никто не жил, а муж лишь пытался делать там какой-то ремонт.

«Обвиняемая свою вину признала в полном объеме, объяснив, что дом был разрушен до начала боевых действий. Искренне раскаивается в содеянном», — говорится в материалах суда.

Приговор суда

Суд квалифицировал действия харьковчанки как законченное покушение на мошенничество в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения(ч. 5 ст. 190 УК Украины). Это особо тяжкое преступление, за которое обычно грозит реальный срок.

Однако, учитывая отсутствие судимостей, положительную характеристику с работы и искреннее раскаяние, судья проявил милосердие.

Приговор: 5 лет лишения свободы.

Наказание: Освобождение от отбывания срока с испытательным сроком 2 года.

