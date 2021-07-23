Женщина проехалась по 9-летнему ребенку, который упал на дорогу с велосипеда: жуткое видео ДТП на Буковине

Мальчика госпитализировала скорая.
В четверг, 22 июля, на одной из улиц Сторожинца Черновицкой области женщина на авто наехала на 9-летнего мальчика, который перед столкновением упал с велосипеда. Пострадавшего ребенка госпитализировали.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Черновицкой области.
О ДТП правоохранителям сообщили медики больницы, куда доставили ребенка.
"Правоохранители установили, что 51-летняя местная жительница, двигаясь на автомобиле Audi допустила наезд на 9-летнего мальчика, который перед столкновением упал с велосипеда", — говорится в сообщении.
Мальчика госпитализировала скорая.
На странице "Сторожинец +" в соцсети Facebook появилось жуткое видео наезда на ребенка.
Внимание, просмотр ролика допускается лицам в возрасте 18+.
По факту ДТП правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, трехлетнюю девочку на Закарпатье сбила машина: ребенок умер в реанимации.