Женщина проехалась по 9-летнему ребенку, который упал на дорогу с велосипеда: жуткое видео ДТП на Буковине

Женщина проехалась по 9-летнему ребенку, который упал на дорогу с велосипеда: жуткое видео ДТП на Буковине

Мальчика госпитализировала скорая.

В четверг, 22 июля, на одной из улиц Сторожинца Черновицкой области женщина на авто наехала на 9-летнего мальчика, который перед столкновением упал с велосипеда. Пострадавшего ребенка госпитализировали.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Черновицкой области.

О ДТП правоохранителям сообщили медики больницы, куда доставили ребенка.

"Правоохранители установили, что 51-летняя местная жительница, двигаясь на автомобиле Audi допустила наезд на 9-летнего мальчика, который перед столкновением упал с велосипеда", — говорится в сообщении.

Мальчика госпитализировала скорая.

На странице "Сторожинец +" в соцсети Facebook появилось жуткое видео наезда на ребенка.

Внимание, просмотр ролика допускается лицам в возрасте 18+.

По факту ДТП правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, трехлетнюю девочку на Закарпатье сбила машина: ребенок умер в реанимации.

ДТП с дорог Украины – "ДжеДАИ" за 22 июля 2021 года

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