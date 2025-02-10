Женщина разжигала печь газовым баллончиком: чем это закончилось

Кроме женщины, от ее неосторожности пострадал 14-летний мальчик.
В селе Веселиново Николаевской области женщина пыталась растопить печь с помощью газового цангового аэрозольного баллончика.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Из-за такой неосторожности газовый баллончик вспыхнул, а женщина и находившыйся рядом 14-летний мальчик пострадали.
С ожогами живота, рук и лица обоих госпитализировали в больницу.
Напомним, ранее в городе Кривой Рог во время тушения пожара спасатели обнаружили тела матери и ее ребенка в частном жилом доме.
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