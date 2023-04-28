Женщина с дочерью в поисках безопасности переехали в дом родителей: в ОВА рассказали детали атаки по Днепру (фото)

В Днепре в результате ночной атаки российских войск 28 апреля погибли 31-летняя женщина и ее двухлетняя дочь. Они переехали в дом родителей, потому что надеялись, что в этом районе областного центра будет безопаснее.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

"Погибшая Ольга в результате перебралась в родительский дом. Думала, в частном секторе безопаснее. Надеялась, что здесь она убережет от россиянских палачей своего двухлетнего ребенка. Но... Сейчас здесь пожарище. Их больше нет. Отец и мать погибшей в больнице", – говорится в его сообщении.

Вражеская атака по Днепру унесла жизни матери и ее дочери. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Российская ракета разрушила частный дом в Днепре. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Оккупанты атаковали Днепр ночью 28 апреля.

По словам главы ОВА, на параллельной улице обломок российской ракеты застрял в стене дома Александра и Натальи.

"Их в полпятого разбудила их Бася. На ночь овчарку запустили в дом. Услышав воздушную тревогу, она бросилась к хозяевам. Как могла извещала об опасности. Мужчина и женщина шокированы, но целые. Осколки вражеского железа застряли в стене дома", – рассказал Лисак.

В Днепре в результате ракетной атаки войск РФ погибли женщина и ребенок. В доме их соседей застрял обломок.

Напомним, российская армия ночью 28 апреля совершила массированную атаку на Днепропетровщину. Силам ПВО удалось сбить ракеты, но произошло разрушение частного дома. Есть погибшие и травмированные.

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