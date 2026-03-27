Женщина с годовалым ребенком попала в больницу после инцидента с военными: что говорят в полиции и ТЦК

В Одессе полиция проверяет сообщение местной жительницы об инциденте, который произошел якобы во время принудительной мобилизации. По словам заявительницы, люди в военной форме силой затащили в бусик ее мужа, а также ее вместе с годовалым ребенком.

Информацию об этом случае распространили местные Telegram-каналы.

Женщина утверждает, что люди, которые были одеты в «пиксель», не представились и не проверяли документы у ее мужа, а напали на него со спины, применили перцовый газ и затащили в бусик. После этого в бусике оказалась и жена задержанного с годовалым ребенком.

«Фактически неизвестные лица, не предоставив никаких документов, похитили меня, моего мужа и маленького ребенка. Около 30 минут нас возили по району, пока я не добилась, чтобы меня с ребенком высадили недалеко от дома», — написала она.

Пострадавшая в результате инцидента обнародовала документы, которые свидетельствуют, что ей пришлось обращаться за медицинской помощью в больницу. Женщина получила ушибы мягких тканей головы, лица и ноги. У ребенка диагностировали травмы, в частности подозрение на сотрясение мозга.

Что говорят в полиции

В полиции Одесской области корреспонденту ТСН.ua сообщили, что по данному факту открыто уголовное производство по ст.125 УКУ (умышленное легкое телесное повреждение).

Как отметила пресс-секретарь полиции Одесской области Любовь Гордиевская, к правоохранителям обратилась гражданка с заявлением об избиении ее и ее годовалого ребенка лицами в военной форме во время силового задержания мужа.

Также она добавила, что факт участия или неучастия в этом инциденте работников ТЦК, возможно, уполномочен комментировать ТЦК.

Официальный комментарий ТЦК

В Одесском областном ТЦК сообщили, что сообщение с обвинениями относительно неправомерных действий военнослужащих во время мероприятий оповещения в городе Одесса было обнаружено во время мониторинга соцсетей.

«Руководством Одесского областного ТЦК и СП безотлагательно инициирована служебная проверка по данному факту. Сейчас мы тесно взаимодействуем с правоохранительными органами для объективного установления всех обстоятельств происшествия», — сообщили в ведомстве.

В областном ТЦК отметили, что военным «обидно слышать о таких обвинениях».

«Выражаем сожаление по поводу стрессовой ситуации, в которой оказались мать и ребенок. В то же время просим общественность дождаться официальных результатов проверки и выводов компетентных органов», — говорится в официальном комментарии.

В ведомстве заверили, что в случае доказательства причастности и вины военнослужащих они будут привлечены к ответственности по всей строгости закона.

Напомним, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении должностному лицу Ковельского районного ТЦК и СП. Вместе с коллегами он применил силу и спецсредства к 60-летнему мужчине, который по возрасту даже не подлежал мобилизации.