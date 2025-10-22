- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 94
- Время на прочтение
- 2 мин
Женщина с сердечной недостаточностью родила сына под обстрелами в Киеве — рядом был ее муж-военный
В столице успешно приняли роды у женщины с тяжелой патологией сердца. Она родила сына во время обстрелов.
В Киеве, во время ночной российской атаки и перебоев с электроэнергией , 35-летняя Юлия из Сарн (Ровенская область) успешно родила мальчика. Ситуация была критической, поскольку у женщины серьезная кардиологическая проблема — дилатационная кардиомиопатия.
Об этом сообщили в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени М.М. Амосова.
Роды принимала высококвалифицированная команда акушеров и кардиохирургов Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени М.М. Амосова. Известно, что у женщины еще были серьезные проблемы с сердцем. Ее фракция выброса составляет лишь 29%, тогда как норма составляет более 55%. Два года назад Юлия перенесла миокардит, что повлекло за собой и прогрессирование сердечной недостаточности.
По информации Института Амосова, роды весом 2920 грамм произошли под контролем специализированной команды «Акушерская кардиология». Благодаря совместной работе кардиохирургов, акушер-гинекологов, анестезиологов и неонатологов, удалось обеспечить безопасность матери и успешное рождение ребенка.
Судьба этой семьи особенно трогательна: отец новорожденного военный, и его впервые отпустили с передовой, чтобы он мог быть рядом с женой во время этого ответственного события.
Напомним, в ночь на 22 октября и утром российские войска массированно атаковали Киев. Власти информировали о повреждениях в Соломенском, Днепровском, Печерском и Дарницком районах.
Число пострадавших в Киеве из-за российской атаки 22 октября возросло до 30-ти. Пятеро из пострадавших – дети.