Роды под обстрелами: в Киеве женщина с тяжелым сердечным диагнозом родила сына / © Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имeни Н.М.Амосова

Реклама

В Киеве, во время ночной российской атаки и перебоев с электроэнергией , 35-летняя Юлия из Сарн (Ровенская область) успешно родила мальчика. Ситуация была критической, поскольку у женщины серьезная кардиологическая проблема — дилатационная кардиомиопатия.

Об этом сообщили в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени М.М. Амосова.

Роды принимала высококвалифицированная команда акушеров и кардиохирургов Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени М.М. Амосова. Известно, что у женщины еще были серьезные проблемы с сердцем. Ее фракция выброса составляет лишь 29%, тогда как норма составляет более 55%. Два года назад Юлия перенесла миокардит, что повлекло за собой и прогрессирование сердечной недостаточности.

Реклама

В Киеве женщина с тяжелым сердечным диагнозом родила сына. / © Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имeни Н.М.Амосова

По информации Института Амосова, роды весом 2920 грамм произошли под контролем специализированной команды «Акушерская кардиология». Благодаря совместной работе кардиохирургов, акушер-гинекологов, анестезиологов и неонатологов, удалось обеспечить безопасность матери и успешное рождение ребенка.

В Киеве женщина с тяжелым сердечным диагнозом родила сына. / © Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имeни Н.М.Амосова

Судьба этой семьи особенно трогательна: отец новорожденного военный, и его впервые отпустили с передовой, чтобы он мог быть рядом с женой во время этого ответственного события.

В Киеве женщина с тяжелым сердечным диагнозом родила сына. / © Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имeни Н.М.Амосова

Напомним, в ночь на 22 октября и утром российские войска массированно атаковали Киев. Власти информировали о повреждениях в Соломенском, Днепровском, Печерском и Дарницком районах.

Число пострадавших в Киеве из-за российской атаки 22 октября возросло до 30-ти. Пятеро из пострадавших – дети.