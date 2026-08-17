- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 251
- Время на прочтение
- 2 мин
Женщина самостоятельно увеличила губы после отказа врачей: сколько шприцев филера ввела за раз.
В Великобритании женщина самостоятельно увеличила губы, введя 20 шприцев филера.
28-летняя София Липс из Манчестера, которую называют обладательницей «крупнейших губ Британии», решила самостоятельно делать себе инъекции филеров . Дело в том, что профессиональные клиники отказались проводить ей дальнейшие процедуры.
Об этом сообщает Mirror .
По словам женщины, врачи предупреждали, что ее губы уже слишком растянуты, а дополнительное введение филера может быть опасным. Однако София не прислушалась к рекомендациям и решила овладеть процедурой самостоятельно.
Женщина заплатила 500 фунтов стерлингов за шестинедельный онлайн-курс, где изучала, в частности, технику введения ботокса и филеров в губы, щеки и подбородок.
После учебы она приобрела в интернете 20 шприцев филера по 1 мл каждый у продавца из Южной Кореи. Все препараты София использовала одномоментно.
«Я использовала их все сразу. Я очень довольна результатом и думаю, что готова делать это другим людям», — рассказала она.
Женщина призналась, что сначала из-за значительного растяжения губ ей было сложно есть и пить. Через несколько дней после процедуры, по ее словам, осталась лишь небольшая болезненность.
София также заявила, что считает свою работу лучше результатов процедур в профессиональных клиниках. Она стремится к максимально неестественной внешности и называет свой образ «ультимативной куклой».
В то же время женщина уже имела серьезные осложнения после неудачной пластической операции. По ее словам, тогда она чуть не умерла: из-под повязок вытекала зеленая жидкость из-за инфекции и проблем с заживлением.
Несмотря на это, София продолжает экспериментировать с внешностью и не собирается останавливаться на достигнутом.
Как мы писали, 28-летняя болгарка Андреа Иванова, стремящаяся иметь самые большие в мире губы , потратила на многочисленные косметические процедуры более миллиона гривен. Она регулярно увеличивает губы филлерами, а также делала инъекции гиалуроновой кислоты в подбородок, челюсть и скулы и увеличила грудь имплантами. Из-за рисков некоторые косметологи отказываются проводить ей дальнейшие процедуры. Несмотря на это, Андреа не планирует останавливаться. После трансформации она также изменила цвет волос, отбелила брови и сделала яркий макияж. Раньше женщина выглядела более естественно и была брюнеткой.