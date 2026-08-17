Женщина самостоятельно увеличила губы после отказа врачей: сколько шприцев филера ввела за раз.

Губы / © Credits

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28-летняя София Липс из Манчестера, которую называют обладательницей «крупнейших губ Британии», решила самостоятельно делать себе инъекции филеров . Дело в том, что профессиональные клиники отказались проводить ей дальнейшие процедуры.

Об этом сообщает Mirror .

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По словам женщины, врачи предупреждали, что ее губы уже слишком растянуты, а дополнительное введение филера может быть опасным. Однако София не прислушалась к рекомендациям и решила овладеть процедурой самостоятельно.

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Женщина заплатила 500 фунтов стерлингов за шестинедельный онлайн-курс, где изучала, в частности, технику введения ботокса и филеров в губы, щеки и подбородок.

После учебы она приобрела в интернете 20 шприцев филера по 1 мл каждый у продавца из Южной Кореи. Все препараты София использовала одномоментно.

«Я использовала их все сразу. Я очень довольна результатом и думаю, что готова делать это другим людям», — рассказала она.

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Женщина призналась, что сначала из-за значительного растяжения губ ей было сложно есть и пить. Через несколько дней после процедуры, по ее словам, осталась лишь небольшая болезненность.

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София также заявила, что считает свою работу лучше результатов процедур в профессиональных клиниках. Она стремится к максимально неестественной внешности и называет свой образ «ультимативной куклой».

В то же время женщина уже имела серьезные осложнения после неудачной пластической операции. По ее словам, тогда она чуть не умерла: из-под повязок вытекала зеленая жидкость из-за инфекции и проблем с заживлением.

Несмотря на это, София продолжает экспериментировать с внешностью и не собирается останавливаться на достигнутом.

Как мы писали, 28-летняя болгарка Андреа Иванова, стремящаяся иметь самые большие в мире губы , потратила на многочисленные косметические процедуры более миллиона гривен. Она регулярно увеличивает губы филлерами, а также делала инъекции гиалуроновой кислоты в подбородок, челюсть и скулы и увеличила грудь имплантами. Из-за рисков некоторые косметологи отказываются проводить ей дальнейшие процедуры. Несмотря на это, Андреа не планирует останавливаться. После трансформации она также изменила цвет волос, отбелила брови и сделала яркий макияж. Раньше женщина выглядела более естественно и была брюнеткой.

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