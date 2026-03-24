Олень Борис

На Ривненщине под колеса автомобиля попал олень Борис — местный любимец и настоящая звезда соцсетей, который годами свободно гулял по улицам и дорогам поселка Заречное. Полиция уже разыскала водительницу, которая сбила животное и скрылась с места ДТП, а за спасение травмированного оленя взялись столичные специалисты.

В Заречненском районе Ровенской области произошло ДТП, в результате которого автомобиль сбил оленя по имени Борис. Авария произошла 23 марта около 19:15 на улице Центральной. О наезде правоохранителям сообщил 57-летний местный житель, который стал свидетелем того, как неизвестный автомобиль сбил животное и сразу скрылся в темноте.

Впоследствии, полиция разыскала водительницу, которая сбила местного любимца. Ею оказалась 28-летняя женщина на «Mercedes», которая в день ДТП ехала без включенных фар. Водитель объяснила, что убежала после наезда, потому что испугалась.

Полицейские также нашли поврежденное авто возле дома нарушительницы. Женщина была трезвой, но на нее составили три админпротокола: за совершение ДТП, отсутствие страховки и побег с места происшествия.

Автомобиль, за рулем которого в день ДТП была 28-летняя жительница Ривненщины / © Поліція Рівненської області

В каком состоянии олень Борис

Охотовед Руслан Христюк рассказал в комментарии для ТСН.ua, что олень Борис был частым гостем в поселке. В тот вечер мужчина услышал звук машины, которая ехала без света, а затем — резкий визг тормозов и удар. Когда он выбежал на улицу, Борис уже лежал травмированный.

Сначала оленя хотели везти в киевскую клинику на полное обследование. Ждали даже специалиста, который бы дистанционно усыпил животное, потому что из-за боли и испуга Борис никого к себе не подпускал.

Олень Борис / Відео Руслана Христюка / © ТСН

Впоследствии от поездки в столицу отказались — такой переезд мог только навредить. Теперь УЗИ и рентген будут делать прямо на месте: для этого в Заречное уже выехали специалисты из «Дома спасенных животных».

Чем прославился олень Борис, которого недавно сбила машина

Олень Борис — настоящая звезда Ривненщины и любимец соцсетей. Уже шесть лет он свободно гуляет по улицам поселка Заречного, заходит в гости к местным и даже «шопингует» возле магазинов.

Его история началась в лесхозе, куда его привез Руслан Христюк. После нападения волка на вольер животных выпустили на волю, но Борис через год вернулся к людям.

Местные обожают согатого — подкармливают яблоками и бананами, а его любимое место для отдыха — клумба возле почты. Хотя Борис иногда вредит, поедая тюльпаны, выселять его никто не хочет.

Наоборот, олень стал визитной карточкой громады, привлекает туристов и даже попал в телемарафон и ТикТок-тренды.

Напомним, в последнее время эти благородные животные становятся жертвами рук человека в Украине. Совсем недавно на Киевщине браконьеры застрелили оленя-рекордсменаРуни в экопарке «На рогах».

