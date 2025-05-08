"Женщина" со щетиной: пограничники задержали блогера, который хотел пересечь границу с Молдовой

Блогер в женском наряде хотел пересечь границу с Молдовой / © Государственная пограничная служба Польши

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Бойцы Черновицкого пограничного отряда задержали вблизи границы с Молдовой мужчину в женских одеждах.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

«Длинноволосое лицо в женском наряде пешком направлялось в сторону Молдовы. Приблизившись, пограничники заметили у нее мужские черты лица, в том числе щетину», — говорится в сообщении.

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В ходе общения и проверки документов выяснилось, что на самом деле указанное лицо — 26-летний житель Львовской области.

«Путеводитель признался, что намеревался незаконно, вне пункта пропуска, попасть на территорию Молдовы, а нарядился в женское, чтобы не привлекать лишнего внимания. Относительно задержанного составлены материалы административного производства за нарушение пограничного режима и попытку незаконного пересечения государственной границы (ст. 202 и 204-1 КУоАП)», — рассказали пограничники.

Блогер из Львовщины в женском наряде / © скриншот с видео

Василий — местный блоггер и беспризорный, росший сиротой в детском доме, последние годы продавал цветы в центре Львова. Благодаря своим оригинальным видео в ТикТок, он приобрел определенную популярность.

Напомним, на границе остановили «интересные» супруги: жена старше на 36 лет и еще оказалась тещей.

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