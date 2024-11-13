Женщина, совершившая надругательство над могилой "Да Винчи", нуждается в лечении — прокуратура

Прокуратура просит применить принудительные меры лечения к подозреваемой в совершении надругательства над могилами украинских защитников на территории парка "Аскольдова Могила" в Киеве. 60-летняя женщина не осознавала свои действия из-за психических расстройств.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

В сообщении напомнили, что в ночь на 20 июня 2024 года эта женщина зашла на территорию мемориала и по неизвестным причинам начала срывать и ломать памятные таблички, разбивать лампадки и уничтожать государственный флаг Украины на местах захоронения погибших защитников Украины – Дмитрия Коцюбайла с позывным "Да Винчи”, Андрея Пильщикова с позывным “Джус”, а также Павла Петриченко.

"Установлено, что женщина неоднократно находилась на стационарном лечении в медучреждениях, оказывающих психиатрическую помощь. Заключением судебно-медицинской экспертизы установлено, что подозреваемая по своему психическому состоянию не осознает своих действий и не способна управлять ими”, — сообщили в прокуратуре.

После завершения досудебного расследования прокуратура направила в суд ходатайство о применении в отношении женщины принудительных мер медицинского характера.

"К подозреваемой применена мера пресечения в виде помещения в заведение по оказанию психиатрической помощи в условиях, исключающих опасное поведение лица", — подчеркнули в сообщении.

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Напомним, в ночь на 20 октября на Лычаковском кладбище во Львове неизвестный повредил могилы украинских воинов, погибших в российско-украинской войне.

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