Женщина создавала фейковые объявления об "аренде" несуществующих карпатских коттеджей: чем все закончилось

Правоохранители разоблачили мошенницу в Хмельницком, которая размещала онлайн-объявления об аренде несуществующих коттеджей для отдыха в Карпатах.

Женщина из Хмельницкого придумала схему, согласно которой она размещала фейковые онлайн-объявления об аренде несуществующих коттеджей в Карпатах. Для бронирования квартиры потерпевшие перечисляли ей задаток, но впоследствии "арендодательница" прекращала выходить на связь.

Об этом рассказывает Нацполиция.

Мошенницей оказалась 25-летняя львовянка. Для заказа места для отдыха женщина требовала оплатить стоимость жилья за одни-двое суток вперед. Следовательно, предоплата составляла от 2000 гривен. Были и те, кто рассчитывался за весь отдых вперед.

Получив средства, злоумышленница либо прекращала сразу выходить на связь, либо продолжала общение, и даже сбрасывала заказчикам геолокацию, где якобы расположен коттедж. Однако когда потерпевшие приезжали на место, обнаруживали, что такого дома не существует, а телефон "арендодательницы" уже был выключен.

На сегодняшний день полицейские установили около 60 пострадавших из разных уголков Украины. Следователи Хмельницкого районного управления полиции при процессуальном руководстве прокуратуры объявили 25-летней женщине подозрение по ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Черновицкой области сотрудники внутренней безопасности СБУ совместно с ДБР разоблачили мошенника, который выдавал себя за подполковника спецслужбы и продавал должности.

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