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- Украина
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Женщина сожгла флаг Украины в самом центре Франковска: детали от полиции (видео)
Видео дерзкого надругательства над государственным символом быстро разлетелось по Сети. Полиция Ивано-Франковска задержала женщину.
В центре Ивано-Франковска 27 октября местная жительница публично подожгла государственный флаг Украины. Правоохранители оперативно задержали нарушительницу, момент инцидента попал на видео очевидцев.
Об этом сообщили полиция Ивано-Франковской области и местные телеграм-каналы.
В Ивано-Франковске во вторник около 15:20 полицейские задержали 47-летнюю местную жительницу, которая публично подожгла украинский флаг. Момент поджога флага, а также дальнейшее задержание женщины очевидцы запечатлели на видео.
В полицию об инциденте сообщили свидетели происшествия, после чего правоохранители прибыли на место нарушения. Они установили личность женщины и доставили ее в Ивано-Франковское райуправление полиции для выяснения всех обстоятельств.
«Фигурантка раньше не была судима, однако попадала в поле зрения правоохранителей из-за имущественных правонарушений», — указали правоохранители.
Следователи открыли уголовное производство по статье о публичном надругательстве над государственными символами.
К слову, во Львове блогерша Анастасия Арбузова попала в скандал из-за развлекательного контента у могил языковеда Ирины Фарион и певца Степана Гиги на Лычаковском кладбище. В комментариях журналистам блогерша заявила, что не следит за делом Фарион, а для жителей Львова, в отличие от Днепра, это «событие, где ничего не происходит». Пользователи Сети раскритиковали Арбузову за смех на видео у могилы Гиги.