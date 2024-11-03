Женщина спасла косулю из-под обстрелов в Купянске: трогательная история, растрогавшая украинцев

Военные на фронте — это не только об уничтожении врага, но и о спасении как людей из зоны боевых действий, так и животных.

Украинцы даже под обстрелами спасают своих домашних любимцев, и речь не только о котах и собаках. Вывозят и грызунов, и птиц, а на этот раз спасли косулю. Ее принесли еще совсем маленькие военные, а женщина вырастила животное и забрала из-под обстрелов. Еще тогда кадры этой эвакуации умиляли украинцев.

Все детали истории – смотрите в эксклюзиве TSN.UA

История о косуле

Женщина со слезами на глазах рассказала и историю, как впервые увидела эту косулю, как заботилась и растила и почему назвала Писклею.

Это очередная история и напоминание о том, что такое человечность. И что наши военные защищают не только нас, но и братьев наших меньших и не только. К ним тянутся не только собаки и кошки, но и насекомые и птицы. Несколько месяцев назад сеть восхищала подборка от военных с моментами, где они на фронте укротят даже природу.

Спасение львицы от "черных" продавцов

Военные на фронте — это не только об уничтожении врага, но и о спасении как людей из зоны боевых действий, так и животных. За два года полномасштабного вторжения украинцы не раз становились свидетелями, как военные спасали кошек и собак, иногда задачи бывают с еще большими звездочками, чем кажется. Вот как, например, несколько недель назад на Запорожском направлении украинские военные спасли львицу от пыток так называемого "владельца". Ее имя — Ванда, животное до сих пор агрессивно реагирует на людей, приближающихся к вольеру.

За восемь месяцев жизни львенок успел пережить многое: его привезли из Запорожья в Центр спасения диких животных на Киевщине. Когда военные впервые увидели Ванду, она была чуть больше кота породы мейн-кун. Спасли ее двое защитников из Запорожья, случайно наткнувшихся на объявление о продаже львицы и не смогли пролистать страницу дальше. У Ванды был и братик, однако его "хозяева" диких животных продавать отказались.

Спасли жизнь даже овце

Как выяснилось позже, Ванду выращивали на продажу и кормили куриным мясом, ее долго лечили и сейчас животное в безопасности. Иногда нашим военным приходится спасать животных и во время обстрелов. Зоозащитники поделились трогательной историей овечки Примы, чудом выжившей после обстрела в Донецкой области, а потом еще и родила детеныша Углинку.

Организация UAnimals вывезла этих овец еще в августе прошлого года по запросу военного Максима, спасшего Приму после российского артобстрела фермы. Овца выбралась из фермы в Ямполе через дыру в обстрелянном заборе. Несколько десятков овец, которые смогли спастись с фермы, страдали от стай голодных собак, холода и обстрелов.

Прима упала в большую яму, где лежали другие мертвые животные. Сколько она там пробыла – неизвестно. Но ей повезло – ее спасли.

Медведь дождался ВСУ

Похожая история случилась и под Лиманом. Когда Вооруженные Силы Украины освободили населенный пункт, нашли пострадавшего медведя закрытым в вольере, животное чудом выжило, ведь в 3-х метрах от его вольера все было полностью уничтожено.

Медведь имел контузию, но теперь под защитой волонтеров проходит лечение. А в 2023 году на фронте развернули целую спецоперацию по спасению Мани — коровы, чья хозяйка погибла из-за вражеских обстрелов.

Как полицейские вытаскивали собаку из воды

Не покинули животных и тогда, когда оккупанты коварно взорвали Каховскую ГЭС, военные и правоохранители тогда тоже не покидали животных, на камеру попали кадры как полицейская спасающая чуть не утонувшая собака.

И если кто до сих пор думает, что животные чего-то не понимают, то послушайте следующую историю, как спасенные отплачивают за добро. К примеру, украинские кабаны "охотились" на российскую ДРГ в Чернобыльской зоне. Произошло это еще в 2023 году, когда вражеская группа сумела как-то обойти украинские посты контроля и наблюдения.

Ласка в блиндаже

Укрощать военным удается и других диких животных, однажды в блиндаж к бойцам забралась даже ласка, а те подкармливали ее паштетом.

Бывали и менее приятные моменты. Просто в блиндаже к военным часто забираются мыши, и их бывает так много, что в тайнике просто ими кишит. А те не боялись ни людей, ни кошек. Личные вещи приходилось прятать в ящиках, потому что мыши грызли все — от сигарет до шампуня.

Змей тоже хватает

А однажды военные оставили трогательный месседж для следующих подразделений о соседке по блиндажу — мыши по имени Вероника. На инструкции написали, что Вероника ест сухари и печенье, а когда сытая, не шуршит и не мешает спать. Знаете, звучит как инструкция, что сделать, чтобы у девушки было хорошее настроение.

Но в блиндажах украинским военным досаждают не только мыши и крысы, но и другие незваные гости. Да, в одном из блиндажей наших защитников поселились змеи. Видео, как две рептилии ползают между деревянными балками потолка блиндажа, опубликовали в Сети. Одна из них даже успела поменять кожу, а старуху оставила в "подарок" бойцам.

Но такие визиты ползучих военные научились воспринимать с юмором. Говорят, это просто "к кому жена с тещей приехали погостить".

Коты – настоящие собратья

Бывает, и когда свои блиндажи бойцы делят вместе с животными. Кусок каремата на двоих, чтобы отдохнуть между дежурствами, и пушистик на руках — комфорт окопной жизни. Даже в таких непростых условиях наши ребята заботятся о местных животных, которые продолжают жить среди развалин.

Невозможно не вспомнить и историю о коте Шайбе, которого искала вся страна, когда тот исчез, а выяснилось, что он никуда не исчезал, а устраивал личную жизнь, просто на другой позиции, где были кошечки.

А в сентябре 23-го года Шайба получил награду за помощь со собранием, оказанную бригаде своего владельца и военным из других бригад. Его хозяин Александр Ляшук тогда отметил, что это первый случай, когда кот получил волонтерскую награду.

А иногда эти двое любуют украинцев то объятиями, то поцелуями.

Знаменитый кот на всю страну

Шайба – уже давно звезда соцсетей, военные нашли его вблизи позиций на юге, когда коту было всего несколько недель. Его и сестру кто-то выбросил возле сельского продуктового магазина, а украинские защитники нашли и откормили. Спасенный Шайбик стал настоящим другом для военного Александра Ляшука, несущего службу на южном направлении фронта.

Без пушистика, который обзавелся не только разгрузками и именными шевронами, но и вышиванку, не проходят ни сборы на нужды подразделения его владельца, ни эфиры с Ляшуком на телевидении. А теперь еще и мурал в столице напоминает об этой истории прохожим.

К котам на фронте — особое отношение, они стали уже своеобразными оберегами для наших военных, там регулярно проходит и кошачья ротация.

Так что народ, который даже в самые сложные моменты делится едой с животными и вытаскивает их из-под обстрелов, а в перерывах зацелует — невозможно победить.

Тем временем в Киеве на Печерске мужчина ногой так ударил пуделя, что тот не смог подняться.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.