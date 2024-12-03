Женщина три месяца сдавала России места дислокации ВСУ: ее объяснения шокируют

В Харькове осудили пенсионерку из Изюма, которая с мая по июль 2023 года сдавала россиянам места дислокации ВСУ.

Об этом говорится в приговоре Дзежинского районного суда г. Харькова (название суда недекоммунизировано – ред.).

По данным суда, подозреваемой является жительница Изюма, которая согласилась работать на Россию. Она с мая по ноябрь 2023 передавала россиянам данные о местах дислокации ВСУ и информацию о передвижении войск и техники в сторону Донецкой области.

Материалы суда

Информации о последствиях деятельности российского агента в приговоре суда нет. Известно, что за свою работу она не получала денег, а шпионила для РФ из-за идеологических взглядов.

На заседании суда пенсионерка вину отрицала, она отказалась свидетельствовать.

Дочь подозреваемой отметила, что она ничего не знала о деятельности матери. Женщина добавила, что из-за пророссийских взглядов ее матери у них часто возникали конфликты.

Суд проанализировал материалы дела и признал женщину виновной по ст. 114-2 ч. 3 УК Украины. Ее приговорили к 12 годам лишения свободы.

Напомним, в Украине осудили военного из СБУ, отказавшегося выезжать из оккупированного Энергодара и перешедшего на сторону России.

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