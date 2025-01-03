Женщина убила мужа во время новогоднего застолья в Харькове

В ночь с 31 декабря 2024 на 1 января 2025 в Харькове во время празднования Нового года произошло убийство.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

51-летней женщине доложено о подозрении в умышленном убийстве мужа. По данным следствия, во время застолья между супругами возник конфликт, закончившийся фатально. Женщина схватила кухонный нож и нанесла 34-летнему мужу несколько ударов в шею и голову.

"По вызову на место происшествия прибыли медики и госпитализировали 34-летнего пострадавшего, однако спасти его жизнь не удалось — через несколько часов мужчина скончался в больнице", — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, решается вопрос о мере пресечения для подозреваемой.

Напомним, в Яготине правоохранители задержали 48-летнего мужчину, которого подозревают в нанесении смертельного ножевого ранения соседу с инвалидностью.

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