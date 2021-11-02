Женщина умерла, мужчина потерял память, дочь в коме: под Одессой целая семья отравилась неизвестным веществом

В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

В Одесской области семья из трех человек отравилась неизвестным веществом. В результате чего один человек погиб, еще двое пострадали.

Об этом пишет "Думасская".

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Как стало известно, о происшествии в полицию сообщили местные жители, которые забеспокоились о своих соседях — те долго не появлялись во дворе. Когда они заглянули в окно — опешили: на полу комнаты лежали три человека. Очевидцы сразу вызвали на место стражей порядка и медиков.

Копы вошли в дом и обнаружили в помещении тело 63-летней женщины, а также в бессознательном состоянии ее 68-летнего мужа и их 45-летнюю дочь.

“Мужчина пришел в себя в больнице, но выяснилось, что он ничего не помнит о случившемся. Женщина находится в коме. Полиция открыла уголовное производство. По непроверенным данным, накануне в семье был гость", — отметили в издании.

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