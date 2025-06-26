Реакция жены на сообщение об освобождении из плена ее мужа / Фото: скрин видео ТСН

Сегодня, 26 июня, во время нового обмена пленными между Украиной и РФ Светлана узнала, что наконец-то увидит своего мужа и украинского защитника — Виктора. Женщина получила радостное известие в СМС-сообщении.

Первую реакцию Светланы на освобождение из плена родного человека зафиксировала на видео съемочная группа ТСН.

Как рассказала корреспондентка с места происшествия, родственники, ожидающие своих родных и надеющиеся на то, что именно на этот раз увидят их, освобожденных из российского плена, получают сообщения на свои телефоны о том, что их близкие уже на свободе.

«Сегодня проходит седьмой этап большого 66-го обмена пленными», — говорится в сюжете.

Среди тех, кто ждет своих родных, есть и Светлана. Она также получила сообщение о том, что ее муж Виктор освобожден из плена. Ее реакция на радостную весть ошеломляет — женщина не может сдержать слез и прыгает от счастья.

«Пока его не было — внук родился, назвали в честь дедушки», — рассказала Светлана съемочной группе.

Напомним, новый обмен пленными состоялся днем 26 июня в рамках Стамбульских договоренностей между Украиной и Россией.

В этот раз на Родину вернули как молодых защитников до 25 лет, так и защитников, получивших ранения и имеющих проблемы со здоровьем.

Ранее, во время предыдущего обмена, стало известно, что большинство освобожденных защитников более двух лет находились во вражеском плену.

