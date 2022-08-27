Женщина в армии: как подготовиться к военной службе и сделать взвешенный шаг

В последнее время темой, вызывающей в обществе значительный резонанс, стал вопрос о военнообязанных женщинах. Согласно Приказу Министерства обороны Украины №313 от 11.10.2021 (обновление 07.02.2022) женщины, владеющие определенными профессиями, должны стать на обязательный военный учет. Конечно, учет – это не мобилизация. Однако, если женщина приняла для себя решение о вступлении на военную службу, она должна быть к этому готова. Читайте больше о подготовке в материале ТСН.ua.

По словам военного эксперта Олега Жданова, создание реестра военнообязанных женщин планируется перенести на 1 января 2023 года (ранее нужно было встать на военный учет до 1 октября 2022 года).

По некоторым данным, сегодня в украинской армии служит около 38 тысяч военнослужащих. Однако после введения обязательного военного учета эта цифра должна вырасти более чем на 1 миллион человек. Каждая женщина, которая в будущем встанет на учет или решила уже пойти на службу в армию, должна быть психологически готова к новой для себя роли — защитнице Украины. И военная волонтер, эксперт по управлению персоналом, психологиня и профессиональная менторка Надежда Омельченко описала о том, как женщине подготовиться к ней.

Готовность функциональная

В первую очередь решение женщины о вступлении на военную службу должно быть добровольным, полностью осознанным и сознательно принятым. Нужно понять "это – мое, не мое", а также почувствовать убеждение в необходимости собственной военной профессии. Ведь, если в будущем военнослужащая столкнется с трудностями на новой работе, полное осознание того, что она сама приняла такое решение, нивелирует возможность обвинить во всем кого-то другого. Это психологиня называет "критерием зрелости" и зрелого, взвешенного решения.

Готовность информационная

Перед тем как подписывать контракт, женщине следует узнать всю информацию о специальности. Только в таком случае можно сделать осознанный выбор. Также в будущем такое знание поможет меньше испытывать вину или какие-либо другие негативные эмоции из-за своего выбора. Наша психика уменьшает тревожность, когда мозг получает больше информации о том новом, что нас ждет.

Воля, чувства и психологическая стойкость

Также стоит подумать, способны ли вы пойти на оптимально оправданный риск, быстро принимать решения в сложных ситуациях и проявлять смелость. Создайте список собственных волевых свойств, от которых будет зависеть служба в армии. Сила воли и волевая подготовка – одни из важнейших в военном деле.

Почему вы хотите подписать контракт

Следует помнить, что для эффективного выполнения иногда достаточно сложных задач только материального вознаграждения недостаточно. Ведь вы будете сталкиваться с ситуациями, отличающимися высоким риском для здоровья или жизни человека. Нужно четко отдавать себе отчет, какие у ваших действий или бездействия могут быть долгосрочные перспективы. Как они будут влиять на ваши ценности и жизнь через 5 или 10 лет?

Как насчет семьи и работы

Если вы уже приняли окончательное решение о вступлении на военную службу, нужно уладить все частные вопросы, как уход за родственниками, домом, ребенком и т.д. Это поможет обрести определенное внутреннее спокойствие и значительно снизить шкалу тревожности за родных. А это, в свою очередь, повлияет на выполнение профессиональных обязанностей и задач.

Что касается работы, то на законодательном уровне место работы каждого военнослужащего и военнослужащей должно быть сохранено за ними на весь срок добровольной службы в рядах ВСУ во время военного положения. Однако вам следует заранее предупредить своего работодателя, чтобы он раньше времени позаботился о временной передаче ваших служебных обязанностей другому сотруднику.

Психологические нюансы, на которые следует обратить внимание

После прохождения предварительных этапов, когда женщина уже готова начать службу в одном из военных подразделений Украины, им следует подготовить к определенным психологическим нюансам:

Во время службы женщина может столкнуться с проявлениями гендерного дисбаланса в армии. Пока общественность в Украине только начинает отходить от стереотипа, что "армия — это неженское дело". Поэтому пройдет определенное время, пока социум переосмыслит новый образ женщины как активного, самодостаточного и независимого лица, которое может полностью конкурировать с мужчинами.

Не стоит равнять свои физические нагрузки к мужчинам – несмотря на гендерное равенство и одинаковые права, все же в физическом плане мужчины и женщины разные.

Забудьте о пристрастном отношении к дифференциации работы и задачам между мужчинами и женщинами — в армии они практически одинаковы.

Подготовьте себя к систематическому военно-профессиональному обучению и серьезной физической нагрузке, а также к постоянной оценке результатов вашей деятельности в решении служебных задач – так вы сможете развить адекватную самооценку, быструю гибкость и адаптивность в условиях неопределенности.

Известно, что женщины более эмпатийны, чем мужчины. Поэтому следует поддерживать тех, кто также проходит службу. Обычно просить о помощи и помогать самим.

Делайте, что вам подконтрольно, но не пытайтесь изменить то, что от вас не зависит.

Старайтесь раскрывать критическое мышление, особенно когда идут активные боевые действия и новостей становится очень много. Следует всегда проверять источники информации.

Если есть возможность – переключайтесь от просмотра новостей на отдых и выделяйте время на себя.

Гендерное равенство совсем не означает единообразие. Поэтому не стоит стесняться говорить о своих "женских" потребностях.

Работа военнослужащей – напряженная и тяжелая, она сильно влияет на эмоциональный фон женщины. Если чувствуете, что что-то очень отрицательное происходит с вами на уровне эмоций – сделайте все возможное для встречи с психологом. Специалист поможет выделить методы защиты от эмоционального выгорания.