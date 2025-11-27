- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 394
- Время на прочтение
- 2 мин
Женщина во Львовской области умерла от лептоспироза: как она заразилась и как уберечься
Симптомы лептоспироза легко спутать с гриппом или COVID-19, но резкая боль в икроножных мышцах является ключевым сигналом для немедленного обращения к врачу.
Во Львовской области зафиксирована смерть 66-летней женщины от лептоспироза — опасной бактериальной инфекции, маскирующейся под грипп или COVID-19 . Женщина поздно обратилась за помощью, заразившись, вероятно, через воду из колодца или во время работы во дворе, где есть грызуны.
Об этом сообщили в Львовском областном центре контроля и профилактики болезней.
66-летняя женщина заболела 11 ноября. Лишь на пятый день после появления первых симптомов она обратилась за помощью. Пациентку госпитализировали в реанимацию Львовской областной инфекционной больницы в тяжелом состоянии, но спасти ее не удалось.
Лептоспироз – это опасная бактериальная инфекция, возбудителем которой является Leptospira. Ее симптомы часто напоминают грипп или COVID-19.
Высокая температура, озноб, головные боли.
Резкая боль в икроножных мышцах (ключевой симптом).
Тошнота, рвота, диарея.
Желтуха и краснота глаз.
Как грызуны распространяют инфекцию через колодец и почву
Специалисты отмечают, что риск заражения лептоспирозом возрастает при отдыхе или работе на природе, рыбалке или контакте с водой, почвой и продуктами, загрязненными мочой инфицированных грызунов или животных.
Известно, что умершая женщина работала на собственном дворе, ухаживала за хозяйством, пила воду из своего колодца и потребляла домашние фрукты. Подхватить болезнь можно, также купаясь или рыбакая в зараженных водоемах, при заготовке сена на влажных территориях или уходе за больными животными.
Медики отмечают необходимость соблюдения простых правил профилактики, поскольку лептоспироз может иметь смертельные последствия:
Избегать водоемов, где могут находиться инфицированные животные, не рыбачить и не купаться вблизи мест водопоя.
Использовать защитную одежду и перчатки при работе с влажной почвой.
Регулярно мыть руки, тщательно промывать овощи и фрукты.
Защищать продукты и воду от грызунов.
Проводить дератизацию (уничтожение грызунов).
Вакцинировать домашние и сельскохозяйственные животные.
В целом с начала года в Ровенской области было также зарегистрировано четыре случая лептоспироза, что подчеркивает актуальность бактериальной угрозы в Украине.
Напомним, в Украине растет обеспокоенность из-за распространения вируса Коксаки – чрезвычайно контагийной инфекции, относящейся к группе энтеровирусов. В частности, в Киевской области зафиксировали вспышку болезни Коксаки среди детей — по состоянию на данный момент недуг подтвержден в 13 случаях.