Женщина во Львовской области умерла от лептоспироза: как она заразилась и как уберечься

Болезнь / © pixabay.com

Реклама

Во Львовской области зафиксирована смерть 66-летней женщины от лептоспироза — опасной бактериальной инфекции, маскирующейся под грипп или COVID-19 . Женщина поздно обратилась за помощью, заразившись, вероятно, через воду из колодца или во время работы во дворе, где есть грызуны.

Об этом сообщили в Львовском областном центре контроля и профилактики болезней.

66-летняя женщина заболела 11 ноября. Лишь на пятый день после появления первых симптомов она обратилась за помощью. Пациентку госпитализировали в реанимацию Львовской областной инфекционной больницы в тяжелом состоянии, но спасти ее не удалось.

Реклама

Лептоспироз – это опасная бактериальная инфекция, возбудителем которой является Leptospira. Ее симптомы часто напоминают грипп или COVID-19.

Высокая температура, озноб, головные боли.

Резкая боль в икроножных мышцах (ключевой симптом).

Тошнота, рвота, диарея.

Желтуха и краснота глаз.

Как грызуны распространяют инфекцию через колодец и почву

Специалисты отмечают, что риск заражения лептоспирозом возрастает при отдыхе или работе на природе, рыбалке или контакте с водой, почвой и продуктами, загрязненными мочой инфицированных грызунов или животных.

Известно, что умершая женщина работала на собственном дворе, ухаживала за хозяйством, пила воду из своего колодца и потребляла домашние фрукты. Подхватить болезнь можно, также купаясь или рыбакая в зараженных водоемах, при заготовке сена на влажных территориях или уходе за больными животными.

Медики отмечают необходимость соблюдения простых правил профилактики, поскольку лептоспироз может иметь смертельные последствия:

Реклама

Избегать водоемов, где могут находиться инфицированные животные, не рыбачить и не купаться вблизи мест водопоя.

Использовать защитную одежду и перчатки при работе с влажной почвой. Регулярно мыть руки, тщательно промывать овощи и фрукты. Защищать продукты и воду от грызунов. Проводить дератизацию (уничтожение грызунов). Вакцинировать домашние и сельскохозяйственные животные.

В целом с начала года в Ровенской области было также зарегистрировано четыре случая лептоспироза, что подчеркивает актуальность бактериальной угрозы в Украине.

Напомним, в Украине растет обеспокоенность из-за распространения вируса Коксаки – чрезвычайно контагийной инфекции, относящейся к группе энтеровирусов. В частности, в Киевской области зафиксировали вспышку болезни Коксаки среди детей — по состоянию на данный момент недуг подтвержден в 13 случаях.