Женщина выгнала домашнюю кошку жить "под куст" из-за лотка: в Сети разразился громкий скандал

Женщина выбросила кота на улицу. Фото: Надежда Боровенко/Facebook

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В Киевской области женщина заявила, что выгнала домашнюю кошку на улицу после того, как та несколько раз сходила в туалет не в лоток. Ее посты вызвали волну возмущения в соцсетях.

Об этом случае сообщили зооволонтеры Animagus.

По их данным, кошка прожила в семье около семи лет. Жительница Киевской области Надежда Боровенко сначала опубликовала пост в Threads, в котором сообщила, что вынесла животное «жить под куст». Свое решение она объяснила тем, что за последние несколько месяцев кошка трижды сходила в туалет на кровать и несколько раз — в корзину с бельем.

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В своем посте женщина заявила, что именно она убирает за животным, поэтому считает, что имеет право решать его дальнейшую судьбу.

«Вынесла кошку жить на улицу под куст. Решение обжалованию не подлежит. Детям пофиг, муж в истерике. Но кто убирает, тот и решает. В третий раз за последние пару месяцев она насрала мне в кровать, вчера только что постелила чистую постель, а она еще несколько раз гадила в корзину с бельем… Считаю, что в моем доме должны соблюдаться мои правила, а не срать мне на голову. Так что конец нашей кошачьей эпохи, немного грустно, но считаю, что она сама выбрала свою судьбу», — написала женщина.

В Animagus также сообщили, что подали онлайн-заявление в полицию по поводу этого случая, и призвали неравнодушных людей помочь установить судьбу животного.

Реакция Сети

После этого в Threads и Facebook ее поступок подвергся массовой критике. В комментариях люди отмечали, что такое поведение кошки может свидетельствовать о проблемах со здоровьем и что животному требуется осмотр ветеринара.

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Реакция социальных сетей на пост Надежды Боровенко

Реакция социальных сетей на пост Надежды Боровенко

Реакция социальных сетей на пост Надежды Боровенко

Реакция социальных сетей на пост Надежды Боровенко

Реакция социальных сетей на пост Надежды Боровенко

Пользователи социальных сетей также обратили внимание на старый пост Надежды Боровенко от 2019 года. Тогда она рассказывала, что кошка выпала с балкона, получила травмы и проходила лечение.

Пост Надежды Боровенко. Фото: @lily_raditska

В ответ на критику Надежда Боровенко подтвердила, что действительно выгнала кошку. Она объяснила, что животное ходило не в лоток, когда его не убирали, а также написала, что кошку завела не она, а ее ребенок. В комментарии женщина добавила: «Плохо себя ведет — на свалку».

Ответ Надежды на критику в Threads. Фото: Animagus

Впоследствии она удалила свои публикации из Threads и Facebook, а также закрыла профиль в социальных сетях.

К обсуждению также присоединились защитники животных и общественные деятели. В частности, пресс-секретарь ОСГВ «Хортиця» Виктор Трегубов резко осудил поступок женщины, заявив, что кошки обычно начинают обходить лоток из-за проблем со здоровьем.

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Реакция пресс-секретаря ОСУВ «Хортица» Виктора Трегубова

К обсуждению также присоединилась общественная организация «Защита животных „Плюшка“». В организации заявили, что оставлять домашнюю кошку в опасности — это жестокое обращение с животным.

Реакция общественной организации «Защита животных „Плюшка“»

Реакция общественной организации «Защита животных „Плюшка“»

Напомним, ранее в Украине один за другим получили огласку случаи, связанные с животными. Среди них — скандал вокруг высказываний судьи шоу «МастерШеф» Ольги Мартыновской, расследование в отношении несовершеннолетней из Павлограда, которую подозревают в издевательствах над животными, а также гибель кошек и собак в разных городах страны.

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