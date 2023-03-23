Женщина выпала из автобуса в Тернопольской области: она в коме, родные просят помочь наказать виновных

В Тернопольской области из рейсового автобуса, который ехал в Ивано-Франковск, выпала 56-летняя пассажирка Надежда Кордуба. Сейчас женщина находится в коме в реанимации. Родные потерпевшей просят свидетелей помочь наказать виновных.

Они пытаются найти пассажиров, которые ехали 20 марта вместе с пострадавшей, и могут рассказать правду о случившемся, сообщает издание "20 минут".

"Беда в нашей семье. Молимся, чтобы мама выздоровела. Она ехала в Микулинцы, опоздала на свой автобус, поэтому села на ехавший в Ивано-Франковск. Должна была выйти на остановке возле ресторанного комплекса сразу за кольцом. Но выпала из автобуса прямо на кольце перед остановкой. Сильно ударилась головой. Сейчас — в реанимации без сознания. Ее прооперировали, но состояние не улучшилось, она в коме", — рассказал сын Виталий.

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Водитель автобуса утверждает, что пассажирка сама выскочила на ходу. Семья не знает, что точно произошло, поэтому разыскивает очевидцев, которые могут сказать больше. Они хотят знать, как из автобуса на ходу могут выпадать люди.

"Я не знаю, не видел ее. Все были на местах. На самом кольце сосредоточенно смотрел на дорогу, поэтому даже не заметил, как все произошло. Одна пассажирка говорила мне, что потерпевшая внезапно подбежала к двери, но женщина очень спешила, еще держала сумку в руке. Зачем было бежать? Не понимаю. Я останавливаюсь сразу за кольцом, — рассказал водитель автобуса Василий.

По словам невестки потерпевшей, позади автобуса ехал тягач Volvo. Он не соблюдал безопасную дистанцию и въехал в автобус, когда тот остановился, говорят в полиции Тернопольской области. Родные даже боятся представить, если бы автомобиль еще наехал на женщину.

По предварительным данным от правоохранителей, пассажирка готовилась выйти из транспорта на остановке и, возможно, случайно нажала на ручку двери.

Полицейские и родные пострадавшей отмечают, что любая информация может оказаться полезной для дальнейшего расследования уголовного производства и установления виновных. Оставить информацию можно, позвонив по линии "102" или по номеру 098 716 98 40.

Напомним, в Винницкой области 37-летний житель Хмельника исчез 21 февраля вместе со своим автомобилем. Впоследствии тело обнаружили в лесополосе. Правоохранителям понадобился месяц, чтобы раскрыть преступление.

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